Knessetabgeordnete wieder auf dem Tempelberg

JERUSALEM

30. August 2017

Netanyahu hatte die Besuche im Oktober 2015 verboten.

Mit den Besuchen des rechtsgerichteten Knessetabgeordneten Yehuda Glick (Likud) und dessen parlamentarischen Kollegin Shuli Moalem-Refaeli (Das Jüdische Haus) auf dem Jerusalemer Tempelberg ging am Dienstag eine Periode von fast zwei Jahren zu Ende, in der israelischen Parlamentariern Visiten an dieser neuralgischen Stelle des israelisch-palästinensischen Konflikts offiziell verboten waren. Die Besuche des Dienstags wurden als Versuchballone definiert. Die israelischen Entscheidungsträger wollten herausfinden, ob und in welchem Ausmass Visiten israelischen Abgeordneter auf dem Tempelberg die Situation im Felde beeinflussen werden. Offiziell steht Angehörigen aller Parteien die Teilnahme an dem Test offen, doch die Abgeordneten der Vereinten Arabischen Liste erklärten bereits, sie würden die Stätte nicht besuchen. Ahmed Tibi meinte: «Arabische Abgeordnete werden den Tempelberg besuchen, wann immer ihnen der Sinn danach steht und nicht wenn Netanyahu dies entscheidet.» Gegenüber der Zeitung «Haaretz» sagte der Abgeordnete Glick nach der Visite: «Der Tempelberg ist die Quelle meines Lebens.». Er habe für das Wohl seiner Familie, für die Stärkung Netanyahus und für den Frieden im Nahen Osten und anderswo gebetet. Auf die Frage, ob seine Aktion als Provokation intepretiert werden könne, meinte Glick, dass gemäss seiner Weltanschauung trage jeder, der den Tempelberg in guten Ansichten besuche, zum Frieden in der Welt bei. – Israelische Sicherheitskreise dürften nun bald darüber entscheiden, ob Abgeordneten Visiten auf dem Tempelberg permanent zu gestatten seien. – In einem Versuch, die Gewalt in Ostjerusalem und der Westbank einzudämmen hatte Premier Netanyahu im Oktober 2015 der Polizei die Anweisung erteilt, Minister und Abgeordnete am Betreten des Tempelbergs zu hindern. Die gleiche Verordnung wurde im Juni 2016 erneuert, doch jetzt scheint Netanyahu im nicht zu übersehenden Bestreben, politische Punkte im israelischen Rechts- und Siedlerlager zu sammeln, die Zügel zu lockern. [JU]