Knesset verabschiedet umstrittene Legalisierungsvorlage

JERUSALEM

7. Februar 2017

Enteignung palästinensischen Landes kann nun retroaktiv legalisier werden.

Mit 60:52 Stimmen veabschiedete die Knesset am späten Montagabend in zweiter und dritter Lesung die umstrittene Legalisierungsvorlage, welche retroaktiv die Eneinung privaten palästinensischen Bodens für rechtens erklären wird. Die Palästinenser reagieren mit der Reaktion, die Gesetzesvorlage könne die letzten Chancen auf einen Frieden vollends zunichte machen. Befürchtungen der Befürworter der Vorlage, die Abstimmug könnte verschoben werden, bewahrheiteten sich nicht. Premier Netanyahu nahm an der Abstimmung zwar nicht teil, weil er erst nach Mitternacht von seinem Blitzbesuch aus London zurückgekehrt war. Es war ihm aber noch gelungen, das Weisse Haus über den Inhalt der Vorlage zu informieren. Die Abgeordnete Shuli Moalem-Rafaeli (Das Jüdische Haus), welche die Vorlage initiiert hatte, lobte deren die Annahme als einen «historischen Tag für die Siedlungsbewegung und für Israel». Von hier aus würde man weiterschreiten und die israelische Souveränität über Westbank ausdehnen und fortfahren, Siedlungen im ganzen Land zu bauen und zu entwickeln. «Die Heime von Bürgern, die ihre Häuser in Judäa und Samaria mit der Ermutigung der israelischen Regierung errichtet haben, werden nicht länger mehr das Zielobjekt extremer linker Organisationen sein, die bestrebt sind, die Siedlungen zu schädigen und zu zerstören.» Die Menschenrechtsorganisation «Betzelem» ihrerseits verurteilte die Annahme der Vorlage. Das sei ein weiterer Beweis dafür, dass «Israel nicht beabsichtigt, weder die Kontrolle über die Palästinenser noch den Landraub aufzugeben. Die Verleihung einer Art von Legalität für diesen fortgesetzen Akt der Plünderung ist eine Schande für den Staat und seine Gesetzgebung und ein Schlag ins Gesicht der internationalen Völkergemeinschaft.» Die Bewegung «Frieden jetzt» sprach von einem «Fleck auf der Knesset, de die Spur eines einzigen Mannes trägt». Premier Netanyahu habe die Zukunft des Landes in der Hand einer «extremistischen Minderheit von Befürwortern» gelassen und ein Gesetz unterstützt, gegen welches er und seine Staatsanwälte zuerst selber gewarnt haben». Höchst wahrscheinlich wird «Frieden jetzt» das Gesetz nun vor das Oberste Gericht bringen. Auch eine arabische Menschenrechtsorganisation plant den gleichen Schritt. Oppositionschef Itzhak Herzog warnte davor, dass dieser Zug erst «vor dem Internationalen Strafgericht in Den Haag» Halt machen werde. Auch General-Staatsanwalt Avichai Mendelblit wiederholte seine Opposition gegen das Gesetz, das er nicht vor den Gerichten zu schützen gedenke. Schliesslich brachte auch die Anti Defamation League (ADL) ihre Besorgnis über die Verabschiedung der Gesetzesvorlage zum Ausdruck. [JU]