Klartext in der Sommerpause von «RBG»

USA-POLITIK

1. August 2017

Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg ist eine Ikone der amerikanischen Linksliberalen. Auch in der Sommerpause mischt sich die 84-Jährige in gesellschaftspolitische Debatten ein.



Während des letztjährigen Präsidentschaftswahlkampfes hat Ruth Bader Ginsburg den Sieg von Donald Trump als Grund zu einer Auswanderung nach Neuseeland bezeichnet. Dafür hat sich die Verfassungsrichterin anschliessend öffentlich entschuldigt. Aber auf Beiträge zu aktuellen, politischen Debatten will die Juristin weiterhin nicht verzichten.

Von Feministinnen und Bürgerrechtlern liebevoll «RBG» bezeichnet, tritt die Richterin den Sommer über an Konferenzen auf und gibt Vorträge. Die «New York Times» bringt nun eine Zusammenfassung der wichtigsten Einlassungen Ginsburgs (https://www.nytimes.com/2017/07/31/us/politics/ruth-bader-ginsburg.html).

So hat sie einen Entscheid ihrer Kammer zu dem «Muslim-Bann» von Trump als Kritik an der neuen Regierung bezeichnet, die viel zu restriktiv gegen Einreisende aus arabischen Staaten vorgehe. Laut Ginsburg sollte die Einreise von Grosseltern muslimischer Amerikaner erlaubt sein.

Ginsburg diskutiert zudem Fälle, über die ihre Kammer im Herbst zu entscheiden hat. Am bedeutsamsten ist dabei ein Disput über das «Gerrymandering», also die Zuschneidung von Wahlkreisen durch die Parlamente von Gliedstaaten. Die Republikaner haben dies zu einer hohen Kunst entwickelt und sorgen durch die Konzentration von Minoritäten und sonstigen, traditionell demokratischen Wählern in bestimmten Bezirken von Staaten wie North Carolina für sichere, konservative Parlamentsmehrheiten.

Deshalb arbeitet etwa Barack Obama seit dem Ende seiner Amtszeit an einer Initiative gegen das Gerrymandering mit. Ginsburg sieht das Gericht nun vor der Aufgabe, hier eine landesweite und gerechte Lösung zu finden. Sie offenbarte zudem eine persönliche Perspektive auf ihre Amtsführung: Bei weniger relevanten Fällen, etwa im Steuerrecht, «begrabe» sie ihren Dissens mit Schweigen. Geht es dagegen um Rede- und Pressefreiheit oder Gleichberechtigung, werde sie niemals Kompromisse eingehen und ihren Widerspruch in einem eigenen Schriftsatz öffentlich machen.

Die Richterin sagte zudem das allmähliche Ende der Todesstrafe in den USA voraus und demonstrierte Stolz auf die Justiz insgesamt – die Judikative sei gemäss Umfragen bei Bürgern deutlich besser angesehen, als der Kongress. Auf die bisherigen Leistungen der Exekutive und des Präsidenten Trump ging «RBG» auf ihrer sommerlichen Klartext-Tour jedoch nicht ein. [AM]