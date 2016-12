Klare Vorbehalte gegen Chabad in Bern

BERN

Valerie Wendenburg, 23. Dezember 2016

Chabad Lubawitsch expandiert welweit und auch in der Schweiz – die Jüdische Gemeinde Bern grenzt sich bereits im Vorfeld von der Vereinigung ab .

Während jüdische Gemeinden in der Schweiz immer wieder über schwindende Mitgliederzahlen oder belastete Budgets klagen, expandiert Chabad Lubawitsch. Attraktiv ist Chabad für Juden jeden Alters, die sich in keiner Gemeinde aufgehoben fühlen, keine Gemeindesteuern zahlen und dennoch am jüdischen Leben partizipieren möchten – und auch für jene, die in Gemeinden aktiv Mitglieder sind. Eine Teilnahme an den angebotenen Aktivitäten erfordert keine Mitgliedschaft, da der Verein sich allein aus Spenden finanziert. Die Emissäre von Chabad gehen ganz gezielt auch auf säkulare Juden zu, die sonst kaum Zugang zu jüdischen Institutionen haben. Sie tun dies transparent, wie auch Rabbi Mendel Rosenfeld im Interview mit tachles (vgl. 44/2016) ausführte. Dabei wollen sie nach seinen Aussagen Gemeinden nicht konkurrenzieren, sondern ergänzende Angebote liefern. In der Natur der Sache liegt aber auch, dass die Zentren Gemeinden asymmetrisch konkurrenzieren. Chabad ist auf der ganzen Welt aktiv, von New York bis Nepal, Chile, Kasachstan oder etwa Island. Oft dort, wo es keine jüdischen Gemeinden gibt. Aber eben auch dort, wo solche schon lange bestehen. In der Schweiz in Basel, Genf, Lugano, Zürich, in Luzern ersetzt Chabad de facto eine solche. Auch wenn Konfliktpotenzial oftmals unumgänglich scheint, hielten sich die Verantwortlichen der Schweizer Gemeinden mit Kritik bislang zurück und sprachen wie in Basel eher von einer «Bereicherung» statt von «Konkurrenz» (vgl. tachles 35/2016). Anders in Bern: Auch hier könnte Chabad in Zukunft ein Zentrum eröffnen, und die Jüdische Gemeinde Bern (JGB) handelt ganz nach dem Motto «agieren statt reagieren» – und zwar präventiv mit klaren Regeln und einer deutlichen Abgrenzung.

Widersprüchliche Werte

Es begann mit einem Antrag von René Bloch, Professor für Judaistik am Institut für Judaistik und am Institut für Klassische Philologie der Universität Bern, der bereits Anfang des Jahres vom Vorstand der JGB eine Klärung vom Vorstand forderte, «inwieweit Chabad bzw. Vertreter der Chabad-Bewegung innerhalb der JGB einen religiös relevanten Platz – z.B. bezüglich Schiurim, Unterricht und Gottesdienst – einnehmen dürfen». Bloch begründet seinen Antrag, indem er auf die Ursprünge der Chabad-Bewegung eingeht. So sei diese im Ursprung eine «mystische Strömung des chassidischen Judentums mit Anfängen im 18. Jahrhundert». Damit gehe sie auf völlig andere Ursprünge zurück als die (Neo-)Orthodoxie, die im 19. Jahrhundert in Deutschland entstanden ist, und an der sich die Einheitsgemeinden im deutschsprachigen Raum orientieren – zu denen auch die JGB gehört. Bloch nennt Chabad eine «stark personenorientierte jüdische Sekte». Die Sammlung von Lehren namens «Tanja», welche den Grundtext der Chabad-Bewegung darstelle, werde oft wegen ihrer radikalen Aussagen gegenüber Nichtjuden kritisiert, heisst es weiter. «So geht Chabad von einer prinzipiellen und wertenden Unterscheidung von Juden und Nichtjuden aus», erklärt Bloch in seinem Antrag. Da die JGB eine explizit pluralistisch ausgerichtete Einheitsgemeinde in der Tradition der jüdischen Neo-Orthodoxie mit einer gewissen Flexibilität bezüglich der Rolle der Frau im Gottesdienst sei, sollte sich die Gemeinde nicht mit den Grundsätzen von Chabad identifizieren. Das Gedankengut von Chabad sollte «in der JGB keinen Platz finden können», schliesst Bloch sein Plädoyer. Gegenüber tachles ergänzt er: «Dass sich die missionierende Chabad-Bewegung in etablierten, gut funktionierenden Gemeinden zu etablieren versucht, halte ich in der Tat für problematisch. Chabad wird oft fälschlicherweise als eine repräsentative Stimme der Orthodoxie wahrgenommen, was sie in Wirklichkeit nicht ist.»

Regeln der Koexistenz

Der Vorstand der Gemeinde unter Präsident Ralph Friedländer betont in seiner Antwort vom Oktober, dass er sich bereits mit dem Thema Chabad auseinandergesetzt habe, bevor er den Antrag von René Bloch erhalten habe. Dies ist vorausschauend, denn eine Niederlassung von Chabad in Bern nicht zurzeit noch nicht aktuell. Der Zürcher Chabad-Rabbi Mendel Rosenfeld sagt gegenüber tachles: «Momentan haben wir keine Pläne, in Bern eine Chabad-Filiale zu eröffnen.» In seiner somit präventiven Antwort stimmt der JGB-Vorstand dem Plädoyer von Bloch insofern zu, als dass «die JGB eine explizit pluralistisch ausgerichtete Einheitsgemeinde ist». Das Weltbild von Chabad sei – so heisst es in aller Deutlichkeit weiter – vom Weltbild des Vorstands und der Ausrichtung der JGB «weit entfernt», als Stichworte werden hier das Frauenbild, der Personenkult, der Missionsgedanke sowie die umfassende religiöse Observanz genannt. Da für die JGB die Grundwerte gelten würden, wie sie der Aufklärung entsprechen und in den Verfassungen der westlichen Staaten festgehalten sind, hätten Aktivitäten mit Inhalten, die dieser Grundhaltung nicht entsprächen, keinen Platz. Es heisst weiter recht klar: «Die JGB muss sich als öffentlich-rechtliche Körperschaft an die demokratischen Spielregeln halten, während religiöse Bewegungen wie Chabad diese ignorieren können.» Abschliessend fasst der Vorstand der Gemeinde einige Punkte zusammen, die innerhalb der JGB ausgeschlossen werden. So verwahrt sich der Vorstand dagegen, dass Gemeindemitglieder von Chabad zur Teilnahme an Parallelgottesdiensten aufgeboten werden und somit nicht mehr an Gemeindegottesdiensten teilnehmen können. Untersagt wird ferner die Verbreitung des Gedankenguts von Chabad im Rahmen öffentlicher und privater Veranstaltungen im Gemeindehaus sowie die Verwendung und Verbreitung von Chabadmaterial, welches im Widerspruch zu den Werten der JGB steht. Auch dürften Chabad-Vertreter keine rabbinischen Funktionen übernehmen. Der Vorstand der JGB betont, dass diese Aufzählung nur beispielhaft und nicht abschlies-send sei. Sie ist aber ein vorausschauender und weiser erster Schritt der Abgrenzung – mit dem Ziel, die jüdische Gemeinde vor Konkurrenz zu schützen und sich vor allem gegenüber Einflüssen zu verwahren, die nicht dem Gedankengut der pluralistisch ausgerichteten Einheitsgemeinde entsprechen. René Bloch sagt auf Nachfrage gegenüber tachles, er finde die Antwort des Vorstands, mit der sich dieser nun von Chabad distanziert, gut. Seinem Antrag sei damit Genüge getan.