Klare Absage an Chabad

FRANKFURT/MAIN

23. März 2017

Die Jüdischen Gemeinde Frankfurt distanziert sich in einem Schreiben von Chabad Lubawitsch

Die Zusammenarbeit zwischen der Jüdischen Gemeinde Frankfurt und Chabad Lubawitsch Frankfurt funktioniert offenbar nicht so, wie der Vorstand der Gemeinde es sich vorgestellt hat: In einem Schreiben an die Mitglieder hat er «mit grossem Bedauern» mitgeteilt, «dass unsere anhaltenden Bemühungen, mit Chabad Lubawitsch Frankfurt am Main ein friedliches Miteinander unter einem Dach zu gestalten, bisher gescheitert sind». Die Mitteilung wurde am Montag auf der Website der Gemeinde publiziert. Ihr zufolge finden Chabad-Veranstaltungen von nun an nicht mehr mit Unterstützung der Jüdischen Gemeinde statt, auch wird die Gemeinde keine Räumlichkeiten mehr für Veranstaltungen und Aktivitäten von Chabad Lubawitsch zur Verfügung stellen. Was nun folgt, ist harter Tobak: Die Führungsebene von Chabad Lubawitsch Frankfurt habe, nach dem Ausscheiden von Oberrabbiner Menachem Halevi Klein und der Anstellung von Rabbiner Avichai Apel, «die Autorität des Rabbinats der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main K.d.ö.R. diskreditiert, die Verantwortung, die die Gemeinde als Hausherr in der Westend-Synagoge hat, ignoriert und sich gegenüber der Gemeindevertretung respektlos verhalten». Das Schreiben unterzeichnet haben der Vorstandsvorsitzende der Jüdischen Gemeinde Frankfurt, Salomon Korn, sowie weitere Vorstandsmitglieder. Kritisiert wird in dem Schreiben weiter, dass Chabad Lubawitsch Frankfurt bisher «stets ideelle und materielle Unterstützung» durch die Jüdische Gemeinde erfahren habe und der Organisation viele Freiheiten in der Nutzung von Räumlichkeiten der Gemeinde eingeräumt worden seien. Chabad habe sich jedoch nicht kooperativ gezeigt und sei «vor allem auf eigene Interessen bedacht». Das «zunehmend aggressive Verhalten sowie Beschimpfungen und Respektlosigkeiten gegenüber den beiden Gemeinderabbinern, hätten zu der Entscheidung geführt, Chabad Lubawitsch die bisher gewährte Unterstützung zu entziehen. Ein friedliches Miteinander zum Wohl der jüdischen Gemeinschaft in Frankfurt sei aus gegebenem Anlass nicht mehr möglich, heisst es. Das Fazit des Gemeindevorstands lautet: «Jüdisches und religiöses Leben in Frankfurt war vor Chabad möglich, und wir versichern, dass es auch ohne Einbindung von Chabad weiterhin möglich sein wird.» [VW]