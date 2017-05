Kinderchor, Konzert und Tanz

BERN, BASEL UND ZÜRICH

Valerie Wendenburg und Vivian Berg, 5. Mai 2017

Überall feierten Menschen diese Woche den 69. israelischen Unabhängigkeitstag – Eindrücke aus den jüdischen Gemeinden Basel, Bern und Zürich.



Die Israelitische Gemeinde Basel (IGB) lud ihre Gemeindemitglieder am Dienstag zur Jom-Haazmaut-Feier zuerst in die Grosse Synagoge, wo ein Gottesdienst stattfand, innerhalb dessen auch der IGB-Kinderchor mit Rav Issachar Helman unter der Leitung von Yuval Rabin einen bemerkenswerten Auftritt hatte. Anschliessend versammelten sich die anwesenden Gäste im Gemeindesaal, wo das Di-Gasn-Trio aus Israel auf der Bühne Stimmung machte und das Publikum mit Klezmermusik begeisterte.

Bessere Freunde

Mit wilder Tastenakrobatik auf dem Klavier, sanften Tönen auf der Violine und ausgleichenden Klängen auf dem Cello beendeten die russisch-israelischen Musiker Ilya Konovalov, Alexander Kaganovsky und Vag Papian unter rauschendem Applaus die Jom-Haazmaut-Feier vom 1. Mai im Berner Kultur-Casino. In symbolischer Eintracht standen neben ihnen am Rednerpult die israelische und die schweizerische Flagge, wo kurz zuvor Botschafter Jacob Keidar die guten Beziehungen zwischen den beiden Ländern unterstrichen hatte: beide seien klein und demokratisch, beide lebten mit einer vielfältigen Gesellschaft und mit hohen Sicherheitsstandards. Dieses Jahr sei zudem ein besonderes Jahr mit mehreren Jubiläen: 120 Jahre Zionistenkongress, 100 Jahre Balfour-Deklaration, 70 Jahre Uno-Teilungsplan und 50 Jahre Wiedervereinigung Jerusalems. Keidar lobte vor rund 500 geladenen Gästen die ausgezeichnete Zusammenarbeit und den Dialog zwischen den beiden Ländern. Sein vierjähriger Enkel habe auf die Frage über die Tätigkeit des Grossvaters in Bern einmal gesagt: «Er macht Israel und die Schweiz zu besseren Freunden.» Bei den Gästen handelte es sich wie üblich um Vertreter des Schweizerischen Israelischen Gemeindebunds und einiger jüdischer Gemeinden. Zu sichten waren ebenso (vor allem lokale) Politiker, Repräsentanten nicht jüdischer Religionen, Medienschaffende, Militärattachés in Uniform, Diplomaten und – passend zu den Flaggen am Rednerpult – Vertreterinnen und Vertreter der Gesellschaft Schweiz-Israel.

Hannah Einhaus Tanz-Konzert zur Unabhängigkeit

Zu einem Tanz-Plausch-Konzert hatte die Israelitische Cultusgemeinde Zürich (ICZ) am Dienstag eingeladen, um den 69. Jom Haazmaut, den Unabhängigkeitstag des Staates Israel, zu feiern. Einat Betzalel sorgte auf der Bühne des Gemeindezentrums mit Melodien, mit denen die 250 Festfreudigen bestens vertraut waren, für einen stimmungsvollen Abend. Die israelische Sängerin beschloss den ersten Teil der Veranstaltung mit der «Hatikwa», der Nationalhymne, gemeinsam mit dem Publikum, danach übernahm Marcello Marianoff das Mikrofon. Der argentinische Tanzlehrer und Choreograf, der gelegentlich mit Ronit Bollag beim ICZ-Tanzchug zu erleben ist, animierte Gross und Klein dazu, in bewegenden Rhythmen zu Hora im Kreis und quer durch den grossen Saal zu tanzen (vgl. S. 6).