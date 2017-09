«Keine Siedlung wird mehr entwurzelt»

BINYAMIN NETANYAHU:

28. September 2017

Offizielle Festversammlung zum 50-jährigen Jubiläum des Siedlungswerks.

Anlässlich einer umstrittenen Zeremonie der Regierung zum 50. Jahrestag des Beginns des israelischen Siedlungswerks in der Westbank (und früher auch im Gazastreifen), auf dem Golan und in Ostjerusalem machte Premierminister Netanyahu es am Mittwochabend im Sieldungsblock Gush Etzion vor den Toren Jerusalems wieder ein Mal sonnenklar: «Ich erkläre es klar und allem voran: Es wird keine Entwurzelung von Gemeinden im Land Israel mehr geben. Das ist icht nur eine Frage der Verbindung zum Heimland, obwohl es das auch ist. Vor allem aber ist das kein Weg, um Frieden zu machen. Wir werden weder Juden noch Araber entwurzeln. Wir haben damit keinen Frieden erhalten, sondern Terror und Raketen. Dorthin werden wir nicht zurückkehren (...) Dshalb werden wir unser nationales Heim nicht der Gefahr überlassen, sondern im Gegenteil das Heim stärken, mit einem Momentum, nicht nur mit Worten sondern auch mit Bewegung (im Klartext: Mit Siedlungsbau. Red.).» - An der Zeremonie fehlten Vertreter der Zionistischen Union, der Zukunftspartei und des Obersten Gerichtshofs. Vor allem letzteres hat das rechts-nationale Lager Israels in Rage gebracht. [JU]