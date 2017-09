«Keine Muslime»

Nachdem Cohen, ein erfahrener Fussballtrainer, in dem Gespräch erklärt hatte, «keinen muslimischen Spieler im Team» zu akzeptieren, stellte ihm der Clubvorsitzende Eli Ohana den Stuhl mit sofortiger Wirkung vor die Türe. Betar hat noch nie einen arabischen Fussballer in seinen Reihen spielen lassen, und als der Verein vor einigen Jahren – damals war Arkady Gaidamak Präsident – zwei muslimische Sportler aus Tschetschenien engagierte, reagierten die Mitglieder des rassistisch eingestellte Fanclubs «La Familia» mit Protesten und physischer Gewalt. In der breiten Masse der Betar-Anhänger stiessen Eli Cohens Worte weitgehend auf Ablehnung, passen sie doch schlecht in die gegenwärtigen Bemühungen der Verantwortlichen, den Rassismus der Fanclubs zu bekämpfen und das Image des Teams aufzupolieren. Wörtlich sagte Cohen in dem Interview: «Ich bin eine realistische Person. Ich habe persönlich erfahren, was geschah, als vor fünf Jahren muslimische Spieler kamen, weshalb ich keine muslimischen Fussballer zu Betar nehmen werde. Ich habe zahlreiche arabische und muslimische Spieler in Teams gehabt, die ich gecoacht habe, von Hadera bis Hapoel Tel Aviv und Maccabi Haifa. Jeder Trottel, der mich deswegen als Rassisten abstempeln will, kann sagen, was er will.» Im vergangenen Monat hatte Betar Jerusalem von Präsident Reuven Rivlin einen Anti-Rassismus-Preis für 2016/17 erhalten, weil es dem Club gelungen sei, den Rassismus der Fans und die antiarabischen Lieder auf dem Fussballplatz zu reduzieren. Nach den erbosten Reaktionen von «La Familia»-Mitgliedern auf Cohens Rauswurf sollte Betar den Preis vielleicht besser wieder zurückgeben. JU