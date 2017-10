Keine Ministerrolle für Hamas-Politiker, die Israel nicht anerkennen

RAMALLAH

30. Oktober 2017

Palästinenserpräsident Abbas spricht zu einer prominenten israelischen Delegation.

Am Sonntagabend erklärte Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas, er werde in sein Kabinett keine Hamas-Persönlichkeiten aufnehmen, die nicht offen und öffentlich Israel anerkennen. Abbas sprach zu einer 12köpfigen Delegation ehemaliger Knessetabgeordneter und Minister des parlamentarischen Friedensforums, die ihn in seinem Amtssitz in Ramallah besuchten. Unter den Israeli befanden sich Amram Mitzna, der ehemalige Chef der Arbeitspartei, die ex-Parlamentarier Taleb el-Sana, Ofir Pines-Paz und Colette Avital, sowie Raleb Majadele, der erste israelisch-arabische Minister. Laut «Haaretz» kritisierte Abbas Premierminister Netanyahu und meinte, die israelische Regierung würde einen Fortschritt in Richtung auf einen Frieden verhindern. «Wir sagten Abbas, dass wir ihn als Partner für einen Frieden betrachten», sagte Pines-Paz und fügte hinzu: «Dass er sich seit so vielen Jahren gegen den Terror ausspricht, den Frieden unterstützt und Israel in den 1967er Grenzen anerkennt, darf nicht ignoriert werden. Wir haben keinen Grund, zu denken, er wolle keinen Frieden.» [TA]