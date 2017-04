Keine chinesischen Arbeiter

JERUSALEM/BEIJING

28. April 2017

Das israelische Kabinett hat diese Woche ein Abkommen mit China ratifiziert, das die Beschäftigung chinesischer Bauarbeiter in Israel betrifft. Das Abkommen wurde möglich, nachdem Israel einer Bedingung der Chinesen stattgegeben hat, dass chinesische Bauarbeiter nicht auf Baustellen in Siedlungen der Westbank und in Ostjerusalem beschäftigt werden sollen. Die Verhandlungen über dieses Abkommen haben sich über mehrere Jahre erstreckt. 2015 drohte sie, steckenzubleiben angesichts der chinesischen Forderungen, seine Landsleute nicht in den Siedlungen anzustellen. Offiziell begründete Peking seine Forderung mit Sorgen um die Sicherheit seiner Landsleute, doch im israelischen Aussenministerium sprach man von politischen Motiven, da China wie der Grossteil der internationalen Völkergemeinschaft die Siedlungen als illegal betrachtet.