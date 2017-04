Keine Barbie

AMY SCHUMER

Valerie Wendenburg, 31. März 2017

Die US-amerikanische Komikerin Amy Schumer wird nicht die Hauptrolle im geplanten Barbie-Film übernehmen. Und dies, obgleich die 35-Jährige ursprünglich von Sony dazu verpflichtet wurde. Wie Schumer behauptet, hätten zeitliche Probleme ihr Vorhaben platzen lassen. «Leider ist es mir nicht mehr möglich, für Barbie zuzusagen, da ich zeitliche Konflikte damit habe», meinte sie in einem Statement. «Der Film verspricht so viel und Sony und Mattel sind grossartige Partner. Ich bin deprimiert, aber ich freue mich, Barbie auf der grossen Leinwand zu sehen.» Die Schauspielerin betonte zudem, dass ihre Figur nichts mit der Absage zu tun habe – seit sie für die Rolle im Gespräch war, musste sich Amy Schumer immer wieder wegen ihrer Masse verteidigen. Noch im Dezember hatte sie auf Instagram für ihre Fans gepostet: «Ich will ihnen allen danken, weil sie so offensichtlich machten, dass ich eine grossartige Wahl für Barbie bin.» Barbie wurde vor knapp 60 Jahren von Ruth Handler erfunden, der Frau des Inhabers der Firma Mattel, Elliott Handler. Sie schloss aus dem Verhalten ihrer Tochter, dass Frauen-Puppen eine Marktlücke sein könnten. Im Jahr 1959 erstmals vorgestellt, wurde die nach Handlers Tochter benannte Puppe Barbie rasch ein Verkaufsschlager.