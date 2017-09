Keine Allianz mit der AfD eingehen

EUROPÄISCH-JÜDISCHER KONGRESS

25. September 2017

Deutsches Wahlergebnis erhöht Sorgen der europäischen Juden.

In einem regelrechten Alarm, ausgelöst durch den Erfolg der rechtsextremen AfD in den deutschen Parlamentswahlen, rief der Europäisch-Jüdische Kongress (EJC) noch am Sonntag die anderen Parteien auf, keine Allianz mit der extremen Rechten zu bilden. Seit den 1950er Jahren war die extreme Rechte nicht mehr in dieser drastischen Form im Bundestag vertreten, was die «Jerusalem Post» als eine Reflektion der deutschen Bemühungen interpretierte, sich von den Schrecken des Holocausts zu distanzieren. Der EJC gratulierte Angela Merkel für ihren Sieg, betonte aber, er sei «besorgt über das starke Auftreten der rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD).» Der EJC velieh seiner Hoffnung Ausdruck, das die Zentrumsparteien im Bundestag dafür sorgen würden, dass die 2013 gegründete AfD in der zu bildenden Regierungskoalition nicht vertreten sein würde. – Bezeichnend für die politische Polarisierung in Europa ist die Tatsache, dass Marine Le Pen vom rechtsextremen «Front National» der AfD zu ihrem Wahlerfolg gratulierte und diesen als eine Beweis dafür ansah, dass die Länder Europas «aufwachen» würden. [JU]