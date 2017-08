Kein Zuhause für Rassisten

SAN FRANCISCO/ZÜRICH

Anna Rieder, 18. August 2017

Die Buchungsplattform Airbnb hat einige Profile von Nutzern gesperrt, die in Verdacht stehen, an der rechtsradikalen Versammlung in Charlottesville teilgenommen zu haben. Airbnb hat den weltweit grössten Community-Marktplatz zur Buchung und Vermietung von Unterkünften, von Matratzenlager und Baumhaus bis zur Luxusvilla. In der Schweiz befinden sich die meisten Airbnb-Unterkünfte in den Bergregionen und nicht in den Städten. Laut Aargauer Zeitung «vermietet der typische Schweizer Gastgeber sein Zuhause an 26 Tagen im Jahr und verdient damit 2800 Franken.» Alle Mitglieder von Airbnb müssen dem im letzten Jahr eingeführten Community-Bekenntnis zustimmen. Es verpflichtet zu Inklusion und Respekt. Demnach verpflichtet sich jeder Nutzer, «jeden in der Airbnb-Community, unabhängig von seiner Herkunft, Religion, Nationalität, seiner ethnischen Zugehörigkeit, einer Behinderung, seinem Geschlecht bzw. seiner Geschlechtsidentität, seiner sexuellen Orientierung oder seinem Alter, respektvoll, vorurteilsfrei und unvoreingenommen zu behandeln.» Wer gegen Farbige und Migranten hetzt, verstösst gegen dieses Bekenntnis und damit gegen die Nutzungsbedingungen der Buchungsplattform. In der Schweiz ist es laut watson.ch noch nie zu einem solchen Fall gekommen.