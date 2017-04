«Kein Konflikt hat je ewig gedauert»

INTERVIEW

Yves Kugelmann, 28. April 2017

Israels Botschafter Jacob Keidar im Interview zum bevorstehenden Jom Haazmaut, über anstehende Israel-Jubiläen und das Verhältnis zur Schweiz.



tachles: Dieses Jahr gibt es eine grosse Anzahl Jubiläen zu feiern mit 120 Jahren seit dem ersten Zionistenkongress, 100 Jahren seit der Balfour-Deklaration, 70 Jahren Uno-Teilungsplan, 50 Jahren seit dem Sechstagekrieg, 40 Jahren seit dem Ägypten-Israel-Abkommen und im Jahr darauf dann 70 Jahre Israel. Was stellt das an Sie als Botschafter für Herausforderungen?

Jacob Keidar: Richtig. Das sind ja alles gute Gründe zum Feiern. Nächste Woche feiern wir unseren 69. Unabhängigkeitstag und 2018 den 70. Geburtstag Israels.

Immer noch ist unklar, ob und was anlässlich des 120. Jubiläums des Zionistenkongresses stattfinden wird. Das war ja einst gross angekündigt. Bisher ist noch nichts bestätigt.

Ich bin sicher, dass wir das 120. Jubiläum des ersten Zionistenkongresses in Basel feiern werden. In London planen wir einen Event zur Balfour-Erklärung. Dann gibt es natürlich Feiern für die Befreiung Jerusalems Ende Mai und irgendwann im November für die 40 Jahre seit dem Friedensabkommen mit Anwar al-Sadat. Letztere hoffen wir zusammen mit Ägypten zu begehen. Betreffend der Teilnahme von Ministerpräsident Binyamin Netanyahu in Basel: Ich weiss es derzeit noch nicht. Es gibt noch keine offizielle Entscheidung oder Ankündigung. Ich hoffe, dass dies so rasch wie möglich entschieden wird. Aber ich denke, dass es mit oder ohne den Premierminister einen festlichen Anlass geben wird, an dem der Beitrag des jüdischen Volkes und des Staates Israel an die internationale Gemeinschaft insbesondere auf Gebieten wie Wissenschaft, Technologie, Wirtschaft, Kultur und anderen zur Geltung kommen wird.

Nicht nur Jüdinnen und Juden in und ausserhalb Israels sehen in diesen historischen Daten durchaus auch Potenzial zur Aufarbeitung der eigenen Geschichte.

Ja, klar gibt es vielfältige Zugänge zu solchen Daten. Letztlich sollte die zionistische Bewegung und die Gründung des Staates Israel von vielen Leuten gefeiert werden, einschliesslich der arabischen Bürger Israels, die ja rund 20 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Und hoffen wir, dass eines Tages ein Abkommen mit den Palästinensern zustande kommen wird und wir dann einen Grund haben, diesen Tag auch zu feiern.

Wie können Sie sich so ein Abkommen vorstellen im Kontext aktueller Debatten: Denken Sie dabei an die neue Initiative der amerikanischen Regierung?

Kein Konflikt hat je ewig gedauert. Die Amerikaner waren schon in frühere Prozesse einbezogen, und ich bin sicher, dass sie es erneut versuchen werden. Ich bin optimistisch, dass wir – den guten Willen vorausgesetzt – irgendwann eine Lösung finden werden.

Nun gibt es aber zunehmend auch innerhalb der jüdischen Gruppierungen in Israel Spannungen, etwa zwischen Orthodoxen und Liberalen. Eine Lösung muss ja auch von der Mehrheit getragen werden, die früher sicher grösser war als heute.

Israels Zivilgesellschaft setzt sich doch aus sehr vielen ganz unterschiedlichen Teilen zusammen, eigentlich aus unterschiedlichen Gesellschaften. In den Strassen hört man alle möglichen Sprachen. Genauer betrachtet müssten wir es eigentlich als Wunder feiern, dass Israel mit allen diesen Gegensätzen als Land so erfolgreich funktioniert – trotz der vielen Probleme und Spannungen.

Über all dem steht allerdings keine Verfassung, und viele Probleme entstehen genau dort, wo eine Verfassung etwa das zivile Recht oder die Verortung der Religion in einer Demokratie regeln würde. Wünschen Sie Israel zum 70. Geburtstag eine Verfassung?

Dazu gibt es in Israel eine grosse Debatte. Ich bin nicht sicher, welche Seite es richtig sieht. Wir haben ja die grundlegenden Gesetze, die mehr oder weniger Fragen wie Menschenrechte usw. abdecken, und wir halten uns an internationales Recht. Israel ist auch ohne Verfassung ein starker Rechtsstaat, und ich sehe die Probleme nicht, die daraus entstünden und nicht von der Gesetzgebung abgedeckt wären. Bezüglich der Rolle der Religion sollte dies in Gesprächen aller verschiedener Teilnehmer der Gesellschaft diskutiert werden, und eine Lösung sollte auf Konsens beruhen, nicht notwendigerweise auf einer Verfassung.

Oft wird Israels Regierung mit Israels Gesellschaft gleichgesetzt oder gar verwechselt. Liegt Ihnen als Diplomat daran, den Unterschied klarzustellen, ist das überhaupt möglich?

Das ist insofern heikel, als Israel eine Demokratie und die Regierung demokratisch gewählt worden ist, auch wenn die Regierungen zumeist keine vier Jahre im Amt waren. Koalitionen sind eben weniger stabil. Aber sie wurden vom Volk gewählt, und man kann den Erfolg des Landes nicht von der Regierung trennen. Viele politische Entscheide dieser und auch früherer Regierungen haben zu diesem Erfolg geführt.

Auffällig und etwas seltsam ist allerdings, wie viele Exekutivpolitiker letztlich vor Gericht oder dann im Gefängnis gelandet sind. Ein Zeichen für einen starken Rechtsstaat?

Zum Glück waren es nicht so viele, nur einige! Aber es stimmt. Als Bürger schäme ich mich einerseits dafür, andererseits bin ich stolz auf unser Rechtssystem, das stark genug ist, um gegenüber jeglicher Kritik von Politikern zu bestehen. Nebst der Regierung, dem Parlament und dem Rechtssystem haben wir aber auch starke, unabhängige Medien. Sorgen macht mir das Ganze also nicht.

Israel hat eine starke Ökonomie, ist erfolgreich in Wissenschaft und Forschung. Leidet Israel unter dem eigenen Erfolg mit Blick auf Abwanderung beziehungsweise dem sogenannten Braindrain?

In einem so kleinen Land wie Israel kann nicht jeder die gewünschte berufliche Karriere machen, und so wandern Leute aus. An sich sehe ich die Situation aber anders. Beispielsweise bilden die hoch gebildeten und fähigen Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion einen guten Teil der Grundpfeiler der israelischen Hightech-Industrie.

Das war aber in den Neunzigerjahren.

Auch heute kommen sehr viele sehr gute Leute zurück nach Israel.

Israel war immer als Einwanderungsland konzipiert. Seit einigen Jahren steht, anders als zu Gründerzeiten, die Demografie-Frage im Fokus. Sehen Sie Israel heute als jüdischen Staat für alle oder einfach als eine Demokratie?

Es ist eine Demokratie und grundsätzlich ein Staat für das jüdische Volk, aber auch für alle, die dort leben. Aber die Essenz von Israel war und ist es, ein jüdischer Staat zu sein.

Ist es demgemäss unabdingbar, eine jüdische Mehrheit zu haben?

Ich sehe eine jüdische Mehrheit als Tatsache an, und diese wird sich in absehbarer Zukunft nicht ändern.

Es könnte sich aber irgendwann verändern.

Wenn man Israel heute anschaut, ist es auch in dieser Hinsicht eine Erfolgsgeschichte – nämlich tatsächlich einen Staat für das jüdische Volk aufzubauen, das nach 2000 Jahren in sein Land zurückgekehrt ist. Ich sehe das jedenfalls so, auch wenn es das eine oder andere Problem wie etwa die Uneinigkeit zwischen verschiedenen Strömungen oder eine grosse soziale Ungleichheit geben mag. Um solche Dinge müssen wir uns kümmern und Lösungen finden.

In der Diaspora sind die Juden immer eine Minderheit, die darum besorgt ist, wie ihre Gesellschaft mit Minderheiten umgeht. Wie steht es damit in Israel?

In Israel ist die arabische mit rund 20 Prozent die grösste Minderheit, und sie erfreut sich der vollen Gleichberechtigung. Arabische Israeli sitzen im Parlament und im Obersten Gericht ein, sie sind Professoren und vieles mehr.

Die tatsächliche Gleichstellung wird aber oft bezweifelt.

Es trifft zu, dass wir dafür mehr tun sollten – in verschiedener Hinsicht. Beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt, im Speziellen zur stärkeren Integration von Frauen. So sollten wir vermehrt arabische – und auch andere – Frauen in den Arbeitsmarkt integrieren. Wir müssen als Staat mehr in das Bildungssystem der arabischen Israeli investieren, aber auch in die Infrastruktur ihrer Gemeinschaften. Vieles müsste verbessert werden.

Können Sie sich vorstellen, dass dereinst ein arabischer Botschaft für Israel in Bern residieren würde?

Natürlich, wir hatten das auch schon, zwar nicht in Bern, aber zum Beispiel in Athen und anderswo. Wir haben arabisch-muslimische und drusische Diplomaten. Ich bin stolz darauf, dass ich durch meine Empfehlung mithelfen konnte, einen arabisch-muslimischen Beduinen ins Aussenministerium zu bringen! Er war Konsul in Alexandria, derzeit arbeitet er im Ministerium in Jerusalem.

Und doch: Der Unterschied zwischen Ihrer Einstellung und dem, was die israelische Justizministerin sagt, ist gewaltig.

Ich, als Botschafter, vertrete die Richtlinien des Staates und der Regierung Israels. Politiker vertreten oft Positionen ihrer Parteien. Das ist in allen Ländern so.

Das macht es schwierig, die tatsächlichen Begebenheiten, die Realität zu sehen. Sie sind Diplomat und müssen sich keinen Wahlen stellen.

Ich vertrete die offizielle Position der Regierung des Staates Israel, und ich diene diesem Staat seit 1983, als noch Itzhak Shamir Aussenminister war. Seither haben die Personalien öfter gewechselt, aber etliche Richtlinien sind gleich geblieben.

Wie weit sollte sich Israel für die Diaspora-Juden verantwortlich fühlen und sich in deren Angelegenheiten einmischen?

Es ist eine der Aufgaben Israels, als Zufluchtsort für jüdische Menschen zu dienen, die einen solchen brauchen. Das ist sehr wichtig. Aber primär sind Diaspora-Juden Bürger des Landes, in dem sie leben. Als Botschafter sollte ich Teil der jüdischen Gemeinschaft des Landes sein, in dem ich diene, aber ich sollte mich nicht einmischen, und Israel als Staat sollte dies ebenfalls nicht tun. Wir stehen Seite an Seite mit den jüdischen Gemeinschaften angesichts terroristischer Attacken, Antisemitismus und Diskriminierung und werden das auch in Zukunft tun.

Und umgekehrt: dürfen Diaspora-Juden Israel aus einem jüdischen Blickwinkel kritisieren?

Ich würde die jüdischen Diaspora-Gemeinden als Quelle der Unterstützung sehen, zumal im Hinblick auf das Überleben des Staates. Daneben äussern Juden überall auf der Welt ähnlich unterschiedliche Ansichten, wie sie in Israel auch geäussert werden. Das ist doch normal. Aber wenn jemand wie beispielsweise die BDS-Bewegung die Existenz Israels in Frage stellt oder den Staat zu delegitimieren versucht, würde ich erwarten, dass sich die Diaspora-Juden dagegenstellen.

Israel verdankt seine Existenz letztlich dem Teilungsplan der Vereinten Nationen. Doch inzwischen blicken die Uno und Israel vor allem auf Jahre heftiger Konflikte zurück.

Das kommt daher, dass es heute eine Art organisierte automatische Mehrheit in der Uno gibt, die gegen Israel und effektiv höchst parteiisch ist. Das muss sich ändern. Israel kann nicht ständig als einziger Staat an den Pranger gestellt und für alle Übel in der Welt verantwortlich gemacht werden. Dagegen wehren wir uns, so gut wir können. Wir rufen andere Staaten dazu auf, uns dabei zu helfen, und versuchen, die antiisraelische Haltung zu beenden. Der Trend dafür ist in letzter Zeit, mit einigen afrikanischen und asiatischen Staaten, durchaus positiv. Sogar europäische Nationen beginnen zu verstehen, dass man nicht bei der Mehrheit der Uno-Diskussionen über den Nahen Osten auf Israel fokussieren sollte. Stattdessen sollte man das Augenmerk auf Syrien, Iran und den extremen Islam lenken. Wir haben sogar eine Art Koalition mit muslimischen Ländern, beispielsweise den Golfstaaten, Jordanien, Saudi-Arabien oder Ägypten, mit dem Ziel der Stabilisierung des Mittleren Ostens und der Bekämpfung von Extremismus. Was aber natürlich nicht heisst, dass sie in der Uno für Israel stimmen.

Ist es nicht so, dass die Uno nach der Starthilfe bei der Gründung Israels auch gerne eine Lösung für die Palästinenser sehen würde, um das Kapitel abschliessen zu können?

Ich sehe das umgekehrt: Die Fokussierung auf eine einseitige Verurteilung Israels entfernt einen möglichen Frieden weiter von der Realität. Wenn man über die Essenz des Friedens, also Verhandlung und Versöhnung, sprechen will, kann man nicht eine Partei aussondern oder Konzessionen nur von ihr verlangen. Man sollte darüber sprechen, sich an einen Tisch zu setzen und miteinander zu sprechen. Den Einsatz dafür anstelle der Einseitigkeit würde ich von vielen dieser Länder erwarten.

Ähnlich verhält es sich mit den Beziehungen zwischen Israel und der Schweiz. Die sind sehr gut auf der Ebene von Wirtschaft, Wissenschaft und auch weitgehend Politik. Doch im Bereich des Nahostkonflikts prallen regelmässig Welten aufeinander. Wie sehen Sie das?

Ich bin sehr zufrieden mit dem Niveau der Zusammenarbeit, Freundschaft und Partnerschaft in wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, kulturellen und anderen Belangen. In den acht Monaten meines Aufenthalts hier durfte ich so viele israelische kulturelle Events in der Schweiz und, nur als Beispiel, auch sehr intensive wissenschaftliche Kooperation miterleben. Die Zusammenarbeit mit der Regierung und dem EDA ist sehr gut, die Schweiz hat zum Beispiel aktuell den Vorsitz der International Holocaust Remembrance Alliance inne und legt besondere Aufmerksamkeit auf die Holocaust-Bildung für die kommenden Generationen.

Israel ist aber offensichtlich mit dem derzeitigen Aussenminister, Didier Burkhalter, nicht sehr glücklich beziehungsweise mit seiner Politik bezüglich dem Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten, der UNRWA.

Das würde ich so nicht sagen. Wir arbeiten in vieler Hinsicht gut zusammen, aber natürlich gibt es unterschiedliche Auffassungen zu einigen Themen. Wir sehen die Hamas als eine terroristische Organisation an und erwarten, dass andere Länder ein Ende des Terrorismus sowie ein Ende der Forderungen nach der Vernichtung des israelischen Staates fordern, bevor sie Gespräche mit ihnen beginnen. Ein anderer Bereich, in dem wir unterschiedlicher Meinung sind, betrifft die finanzielle Unterstützung von NGOs, die für Boykotte, Delegitimisierung und hetzerische Aktionen gegen Israel eintreten. Ebenfalls sind wir anderer Meinung bezüglich UNRWA und der einseitigen Parteinahme gegen Israel in der Uno.

Was tun Sie dagegen?

Wir äussern unsere Sichtweise gegenüber der Schweizer Regierung klar und offen, und sie tun dasselbe. Als Botschafter versuche ich natürlich immer, eine Regierung von unserer Auffassung zu überzeugen. Und ich hoffe, dass die Schweizer Regierung diese akzeptiert. 