Kein Boykott-Verbot mehr

SCHWEIZ

Gisela Blau , 7. April 2017

Die Motion von Nationalrat Christian Imark wurde von der Aussenpolitischen Kommission des Ständerates angepasst – und sein wichtigstes Anliegen gestrichen.



Christian Imark, hier an der Frühlingssession der eidgenössischen Räte im Nationalrat in Bern, behält sich vor, weitere Schritte einzuleiten.

Die wichtigsten Zähne hat die Aussenpolitische Kommission (APK) des Ständerates der Motion von Nationalrat Christian Imark ohne Narkose gezogen. Der Solothurner SVP-Parlamentarier hatte vor einem Jahr eine Motion eingereicht mit dem Titel «Die Verwendung von Steuergeldern für Rassismus, Antisemitismus und Hetze konsequent unterbinden». Darin beauftragte Imark den Bundesrat mit den entsprechenden Vorkehrungen. Trotz einer länglichen Stellungnahme und einer Aufforderung der Landesregierung zur Ablehnung der Motion wurde der Vorstoss von Christian Imark vom Nationalrat angenommen und an den Ständerat weitergereicht.

Wichtigstes Anliegen gestrichen

Am 4. April gab nun die APK des Ständerates in einer Medienmitteilung bekannt, die Kommission unterstütze das Anliegen der Motion. «Hingegen», so heisst es allerdings weiter, «ist sie der Ansicht, dass die gewählte Formulierung nicht zielführend ist und hat sich dafür ausgesprochen, diesem Anliegen ohne konkrete geographische oder politische Eingrenzung auf den Nahostkonflikt Rechnung zu tragen.» Mit 12:0 bei einer Enthaltung sei ein neuer Text beschlossen worden. Er gleicht jenem von Christian Imark, hat nun aber das wichtigste Anliegen verloren: dass Steuergelder nicht zur Unterstützung von Organisationen verwendet werden dürfen, die in palästinensische Kampagnen zu BDS (Boykott, Desinvestitionen, Sanktionen) verwickelt sind. Schon eine Interpellation des Zürcher SVP-Nationalrats Alfred Heer im Jahr 2015 hatte die dem Aussendepartement unterstehende Dienststelle für Entwicklungszusamenarbeit (DEZA) ermahnt, keine Steuergelder für Organisationen zu sprechen, die sich insbesondere gegen Israel wenden. Damals wie auch vor einem Jahr in seiner Motionsantwort berief sich der Bundesrat darauf, dass die von der Schweiz unterstützten Projekte der «Partnerorganisationen» eng begleitet und ständig kontrolliert würden. Dennoch werden immer wieder antisemitische und hetzerische Aktivitäten durch Beobachter gemeldet.

Prozess aktiv begleiten

Der Beschluss seiner APK wird während der Sommersession dem Plenum des Ständerates vorgelegt. Es wird interessant sein, wie das «Stöckli», das auch «Chambre de réflexion» genannt wird, debattiert und entscheidet. Ist diese neutralisierte Version der Motion Imark tatsächlich ein deutliches Signal an das Aussenministerium, kein Geld mehr für rassistische, antisemitische und hetzerische Organisationen zu sprechen oder mit anderen Worten besser aufzupassen, was diese Organisationen damit finanzieren?

Christian Imark sagt gegenüber tachles, der Ständerat habe seinem Anliegen die konkrete geografische und politische Eingrenzung genommen, «möchte aber ebenso wie der Nationalrat sicherstellen, dass die Gelder der öffentlichen Entwicklungshilfe der Schweiz verantwortungsvoll und im Sinne der Schweizer Grundwerte eingesetzt werden. Konkret möchte er ‹die Verwendung von Steuergeldern für Rassismus, Antisemitismus und Hetze konsequent unterbinden›, wie es der Titel der Motion vorsieht.»

Als Hass definiert Imark «gemäss Duden die Gesamtheit unsachlicher, gehässiger, verleumderischer, verunglimpfender Äußerungen oder Handlungen (...), die Hassgefühle, feindselige Stimmungen und Emotionen gegen jemanden oder etwas erzeugen». Im gesellschaftlichen Sinn bezeichne man als Hetze unsachliche und verunglimpfende Äusserungen mit dem Zweck, Hass gegen Personen oder Gruppen hervorzurufen, Ängste vor ihnen zu schüren, sie zu diffamieren oder zu dämonisieren.

«Boykottbewegungen», sagt Imark, «wie sie in den palästinensischen Gebieten gegen den souveränen Staat Israel unter anderem mit Schweizer Steuergeldern unterstützt werden, erfüllen diese Voraussetzungen klar. Bei Annahme der geänderten Motion durch den Ständerat in der Sommersession wird die Schweizer Regierung entsprechend beauftragt, solche Finanzierungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu stoppen.» Und Imark verspricht: «Ich verfolge diese Praxisänderung durch das Aussendepartement genau und behalte mir vor, diesen Prozess aktiv zu begleiten und nötigenfalls weitere Schritte einzuleiten.» 