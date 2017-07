Grosse Ereignisse werfen auch in Jerusalem ihre Schatten voraus. Das gilt sicher für das auf den 18. Juli nach Budapest anberaumte Treffen zwischen Israels Regierungschef Binyamin Netanyahu und dem un-garischen Premierminister Viktor- Orbán. Nachdem das israelische Aussenministerium Orbán und dessen Partei Fidesz aufgefordert hatte, eine in Ungarn um sich greifende Plakatkampagne gegen den Financier George Soros, einen jüdisch-amerikanischen Milliardär mit ungarischen Wurzeln, zu stoppen, da sie den Antisemitismus ankurbeln würde, folgte Anfang Woche auf Geheiss Netanyahus die radikale Kehrtwende. «Israel bedauert jeden Ausdruck des Antisemitismus in welchem Land auch immer und steht jüdischen Gemeinden überall zur Seite bei der Konfrontation mit solchem Hass», erklärte Emmanuel Nachshon, der Sprecher des Aussenministeriums. Und weiter: «In keiner Weise wollte die Verlautbarung die Kritik an George Soros in Zweifel ziehen, der ständig die demokratisch gewählte Regierung Israels untergräbt, indem er Organisationen finanziert, die den jüdischen Staat difammieren und ihm sei Recht auf Selbstverteidigung absprechen wollen.» Die Schlechtwetterwolken, die den ungarisch-israelischen Himmel zu überziehen drohten, verziehen sich somit wieder.