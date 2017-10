Kategorischer Faustschlag von rechts

FRANKFURTER BUCHMESSE

Anna-Sabine Rieder , 20. Oktober 2017

Rechtsextreme Verlage an der Frankfurter Buchmesse sorgten für eine Debatte, die im Verlauf der Messe immer mehr eskalierte.

Bereits im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse gab es Debatten um die Zulassung von rechten oder gar rechtsextremen Verlagen. Der verantwortliche Börsenverein des Deutschen Buchhandels begründete die Zulassung mit der Meinungsvielfalt und der Möglichkeit, im Rahmen der Debatte zu argumentieren. Auch anlässlich der Eröffnung der Messe am Dienstag vor einer Woche wiederholte der Präsident des Börsenvereins, Heinrich Riethmüller, seine Haltung. Diese Debatte wurde allerdings mitunter handgreiflich, wie sich im Laufe der Messe zeigen sollte. Dies belegen mehrere Vorfälle und auch der vorliegende, der sich in Anwesenheit der Autorin abspielte. Der Münchner Verleger Achim Bergmann, nimmt seit fast 50 Jahren als Aussteller mit seinem Musikverlag Trikont an der Frankfurter Buchmesse teil.

Ideologisch aufgeladen

Bergmann wurde von einem «rechten Killer», wie er ihn gegenüber tachles nannte, am Stand der Jungen Freiheit mit einem harten Faustschlag im Gesicht verletzt. Der 74-Jährige, dessen Verlag in den 1960er Jahren als einer der wichtigsten der linken Protestbewegung galt und in diesem Jahr sein 50. Jubiläum feiert, schlenderte am Freitag durch Halle 4.1. der Buchmesse. Er verlangsamte seinen Schritt, als er den grossen Stand des Junge Freiheit Verlags GmbH & Co. sah. Der von einer Schar Zuschauer und Kollegen umringte Redner an dem Stand sprach gerade laut von der «68er Brut», so Bergmann. Im Vorbeigehen begleitete er diese Äusserung mit einem Kommentar. Ein Zuhörer der Veranstaltung trat daraufhin an ihn heran und versetzte ihm einen harten Faustschlag ins Gesicht; seine Oberlippe blutete. Niemand kam ihm zu Hilfe. Benommen eilte er zu seinem Stand, um die Polizei zu rufen. Seine Lebensgefährtin Eva Mair-Holmes kehrte zum Ort des Geschehens zurück, um den Schläger zu fotografieren. Dieser griff Mair-Holmes an, hielt sie fest, entwendete ihr das Handy und schleuderte es zehn Meter weit durch die Halle. «Erst als ich um Hilfe schrie», so Mair-Holmes «kamen von einem Comic-Stand fünf Männer und hielten den Täter fest, bis die Polizei eintraf.» Nach dem Vorfall kam einer der Herren vom Stand der Jungen Freiheit zu Bergmann an den Stand, musterte ihn und sagte: «Das waren doch nicht wir.» Die umliegenden Verlagsmitarbeiter an den Ständen reagierten geschockt und mitgenommen. Gedanken, dass die angespannte Atmosphäre und die Eskalation die Zeit widerspiegeln, in der wir leben, wurden geäussert.

Argumente anstatt Schläge

Auf Nachfrage von tachles danach, wie er die Situation beurteile, sagte der Pressesprecher der Jungen Freiheit, Bastian Behrens, dass es immer wieder zu Provokationen käme. Der Besucher habe allerdings überreagiert. «Gewalt ist kein Mittel der Auseinandersetzung; ich hoffe, dass der Schläger wegen Körperverletzung verklagt wird.» Es gehöre sich allerdings nicht, eine Veranstaltung zu stören, wie es der ältere Mann gemacht habe. Es sei nicht Aufgabe der Mitarbeiter des Standes, einen Streit zu schlichten. Man habe dem Besucher auch nahegelegt, zu gehen. Dieser meinte jedoch, er habe sich nur selbst verteidigt.