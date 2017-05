Karger Libri schliesst

BASEL

Valerie Wendenburg , 19. Mai 2017

Die Basler Buchhandlung Karger Libri am Petersgraben nahe derUniversität wird aufgrund des schlecht laufenden Geschäfts Ende Juni geschlossen. CEO Gabriella Karger sagte gegenüber tachles auf Nachfrage: «Der Entscheid ist uns gar nicht leicht gefallen.» Und sie verweist auf die offizielle Pressemitteilung von Karger Libri, in der die Gründe für den Entschluss genannt werden. Darin heisst es: «Leider machen das für wissenschaftliche Buchhandlungen äusserst schwierige Geschäftsumfeld mit sinkenden Verkaufszahlen (Internethandel) und niedrigen Margen sowie die veränderte Rezeption von Inhalten in der Wissenschaft und Lehre diesen Schritt bedauerlicherweise auch für unser Traditionsgeschäft unumgänglich». Die sechs Angestellten sollen bei der Stellensuche unterstützt werden, versicherte Karger, für die zwei Auszubildenden, die in Basel beschäftigt werden, sei bereits eine Lösung gefunden worden. Das medizinische und psychologische Sortiment der Buchhandlung wird vom Basler Kulturhaus Bider & Tanner am Bankverein übernommen. Bevor Karger Libri die Pforten schliesst, gibt es im Juni zudem Spezialangebote und Rabattaktionen. «Diese Schliessung betrifft weder die internationale Zeitschriftenagentur Karger Libri noch den 127-jährigen wissenschaftlichen Verlag Karger mit über 100 medizi-nischen Fachzeitschriften», betont Gabriella Karger.