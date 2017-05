Kandidat für den IGB-Vorstand

BASEL

12. Mai 2017

Ende Juni wählt die Israelitische Gemeinde Basel (IGB) einen neuen Vorstand, gesucht werden mindestens drei neue Kandidaten, da es drei Rücktritte gibt (tachles berichtete). Guy Rueff sagte gegenüber tachles, es gäbe bereits zwei bis drei «valable Kandidaten», ohne bisher Namen zu nennen. Recherchen von tachles haben ergeben, dass einer von ihnen Philip Karger ist. Der Vorstand der LDP Basel-Stadt ist mit seiner Firma Karger Information selbstständig tätig und ferner als Fotograf und Autor aktiv. Auf Nachfrage von tachles sagt Karger: «Ich denke, dass ich der IGB an diversen Stellen bei ihrer Entwicklung und den grossen Herausforderungen, die in der Zukunft auf sie zukommen, helfen kann.» Er verweist auf sein politisches Engagement in Basel und das gute Netzwerk, dass er einsetzen könnte. Und er fährt fort: «Interessieren tue ich mich vor allem für die Ressorts Schule, auch das Ressort Sicherheit finde ich sehr interessant, da kommen einige Aufgaben auf die IGB zu, und ich habe ein gutes Verhältnis zum Justiz- und Sicherheitsdepartement in Basel.» Auch das Ressort Werbung und Planung findet Karger sehr interessant, da das Ressort sehr viel mit der Zukunft der IGB zu tun hat. Bis zum Auffahrtswochenende müssen die weiteren Kandidaten ihr Interesse bei der IGB bekundet haben, da laut IGB-Statuten Wahlvorschläge für den Vorstand und allenfalls für das Präsidium spätestens vier Wochen vor dem Wahltag am Sonntag, 25. Juni, durch die Post mit eingeschriebenem Brief dem Gemeindesekretariat übermittelt werden müssen. Für das Präsidium wird Guy Rueff ein weiteres, und wie er gegenüber tachles betonte letztes Mal kandidieren.