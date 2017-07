Kameras anstelle der Metall-Detektoren

JERUSALEM

26. Juli 2017

Waqf gegen jegliche technologische Massnahmen.

Der Waqf, die religiös-muslimische Behörde des Tempelbergs erwiderte auf die von Israel vorgenommene Entfernung der Metall-Detektoren von den Eingängen zum Tempelberg, dass «alle Veränderungen, einschliesslich technologische Massnahmen» rundweg abzulehnen seien. Des Weiteren meinte der Waqf am Dienstag, die Tore der Moscheen sollten muslimischen Gläubigen auf eine «völlig freie Art und Weise offenstehen» und die Religionsfreiheit garantieren. Der Beschluss des israelischen Sicherheitskabinetts vom Vorabend, die Detektoren durch technologisch hochmoderne Sicherheitskameras zu ersetzen beantworteten die Palästinenser in Jerusalem und der Westbank sowie die Muslime der arabischen Welt mit einer Welle des Protestes. Vorerst sind die Gläubigen aufgerufen, die Gebete nach wie vor in den Strassen rund um den Tempelberg zu verrichten und die el-Aqsa-Moschee nicht zu betreten, bis der Waqf das Wesen der israelischen Massnahmen untersucht hat. Adnan al-Huseini, der palästinensische Distriktsgouverneur für Jerusalem, bezeichnete Sicherheitskameras als einen «gefährlicheren Schritt als die Metalldetektoren». Bis zum Einlenken des Waqfs bleibt die Lage auf dem Tempelberg äusserst labil, und an einer Sitzung der palästinensischen Führung unter Vorsitz von Präsident Abbas wurde am Dienstagabend beschlossen, die Proteste gegen die israelischen Massnahmen fortzusetzen. Vor allem wurde die palästinensische Bevölkerung angewiesen, sich an den IDF-Kontrollpunkten in der Westbank zu versammeln und gegen das Vorgehen Israels zu demonstrieren. [TA]