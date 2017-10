Kabinettskandidatin nennt Netanyahu einen Rassissten

DEN HAAG

24. Oktober 2017

Sigrid Kaag ist mit einem wichtigen PLO-Mitglied verheiratet.



Sigrid Kaag, eine holländische Aktivistin für palästinensische Rechte, die mit einem prominenten PLO-Mitglied verheiratet ist, wurde für den zweitwichtigsten Posten im holländischen Aussenministerium nominiert. Ihre Nominierung als Ministerin für intenationalen Hilfe soll in den kommenden Tagen formalisiert werden. Ausstehend ist noch die Unterzeichnung eines Koalitionsdeals zwischen der herrschenden Volkspartei für Freiheit und Demokratie und drei anderen Partnern, einschliesslich der linke Partei D66. Sigrid Kaag, die Frau von Anis al-Qaq, einem stellvertrtenden Minister unter Yasser Arafat in den 1990er Jahren und ein Botschafter der Palästinensischen Behörde in der Schweiz, arbeitete für die die Palästinenser unterstützende Flüchtlingsorganisation UNRWA. Als Ministerin wird sie verantwortlich sein für die Verwirklichung von Hilfsprojekten in der Westbank, auch solchen, die in israelischen Augen als illegal gelten. In einem Interview 1996, dem Jahr , in dem Netanyahu zum ersten Mal als Premierminister gewählt worden ist, sagte Kaag, er repräsentiere nicht die friedenssuchenden Israeli, sondern lasse sich eher mit rassistischen und demagogischen Tönen vernehmen. [TA]