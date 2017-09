NEUER TEVA CHEF

15. September 2017

Nachdem der Posten sieben Monate vakant gewesen ist, hat der israelische Pharmariese Teva Pharmaceuticals diese Woche mit dem Dänen Kaare Schultz einen neuen CEO ernannt.



Die Ernennung kommt zu einem Zeitpunkt, in dem der Konzern, wie «Haaretz» schreibt, «an verschiedenen Fronten» zu kämpfen hat. Steven Tepper, ein pharmazeutischer Analyst in einem Investmenthaus, billigt dem neuen 56-jährigen CEO eine «reiche und erwiesene Erfahrung» beim Aufbau revolutionärer Strategien parallel zur Realisierung von reorganisatorischen und effizienten Massnahmen zu. Schultz wird sich in Israel niederlassen und im Teva-Hauptquartier in Petah Tikva arbeiten. – Und zum Schluss noch dies: Kaare Schultz wird ein anfängliches Jahresgehalt von 40 Millionen Dollar beziehen. Hinzu kommen Teva-Aktien für seine Unterschrift. Im Vergleich zu diesen Zahlen muten die Entlöhnungen für seinen Vorgänger, den Israeli Erez Vigodman, direkt bescheiden an: In seinem ersten Jahr bei dem Konzern erhielt er «nur» 4,5 Millionen Dollar, und auf Aktien zum Einstieg in die Firma musste er verzichten. JU