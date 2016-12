JWK-Präsident Lauder lobt scheidenden Uno-Generalsekretär

JÜDISCHER WELTKONGRESS

20. Dezember 2016

Ban Ki-moon gibt unverhältnismässige Haltung der Organisation Israel gegenüber zu.

Ronald S. Lauder, Präsident des Jüdischen Weltkongresses begrüsst die «lange erwartete und beeindruckende» Anerkennung des scheidenden Uno-Generalsekretärs Ban Ki-moon der fortdauernden disproportionalen Haltung Israel gegenüber ebenso wie seine Forderung nach einem endgültigen Verzicht der Hamas auf Gewaltanwendung und Anerkennung von Israels Existenzrecht. Allerdings fügte Lauder hinzu, dass Ban Bemerkungen in diesem Sinne im Laufe seiner fast zehnjährigen Amtszeit bereits hätte machen und seine Opposition gegen die zahllosen anti-israelischen Resolutionen hätte äussern müssen. «In den fast zehn Jahren als Generalsekretär hat Ban Ki-moon eifrigst die Zweistaatenlösung für Israeli und Palästinenser befürwortet, eine Haltung, die wir ermutigen und respektieren», unterstrich der JWK-Präsident. In seiner Kadenz jedoch seien, so fügte er hinzu, einige der schockierendsten anti-israelischen Resolutionen unserer Zeit verabschiedet worden, einschliesslich wiederholter Beschlüsse des Menschenrechtsrats, der Israel für Verbrechen gegen die Menschheit hervorgehoben, gleichzeitig aber das Schicksal von Menschen in anderen Teilen der Welt ignoriert hat, deren Leben wegen des Schreckens und des Terrors von Extremisten in ihrer Mitte ständig gefährdet sind, sowie Unesco-Entscheidungen, welche auf gröbste und aggresivste Art Israel seiner historischen Verbindungen zu Jerusalem berauben und Israel der Aggressionen in seiner souveränen Kapazität bezichtigen. «Wir glauben, dass Kritik an Israel geäussert werden kann, wenn sie am Platz ist, doch viele der Resolutionen in den letzten Jahren waren klar tendenziös und haben Israel geschadet», betonte Lauder. [TA]