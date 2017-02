WARSCHAU

Leoni Vögelin, 17. Februar 2017

Das Internet hat ohne Zweifel unsere Welt revolutioniert. Aber einige Jahre bevor dieses epochale Ereignis stattgefunden hat, wurde das Grammophon erfunden. Zum ersten Mal fand man in der Musik einen Weg, ein weltweites Publikum zu erreichen. Einen grossen Beitrag dazu haben jüdische Kulturschaffende geleistet. Die Geschichte der Pop-Musik des 20. Jahrhundert wurde 2014 in der Ausstellung «Jukebox, Jewkbox! Ein jüdisches Jahrhunder auf Schellack und Vinyl» im Jüdischen Museum Hohenems präsentiert und ist nun im Polin-Museum in Warschau zu sehen. Für die Ausstellung erhielt das Jüdische Museum Hohenems den Sonderpreis des österreichischen Kunstsponsoring Maecenas. An der Ausstellungseröffnung in Warschau nahm unter anderem auch der Leiter des Jüdischen Museums Hohenems, Hanno Loewy, teil.

Bis 29. Mai, Polin, Museum of the History of Polish Jews, 6 Morde-chaja Anielewicza St., PL-Warschau.