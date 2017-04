Jüdisches Zentrum schliesst wegen antisemitischen Drohungen

SCHWEDEN

4. April 2017

Vereinigung in Umea beendet Aktivitäten.

Die Mitglieder der Judisk Föreningen oder Jüdische Vereinigung in der nord-schwedischen Ortschaft Umea beschlossen an einer Sonderversammlung, das Gebäude zu schliessen und ihre Aktivitäten zu beenden. Das berichtete eine lokale Zeitung diese Woche. Die Vereinigung hatte per E-Mail Drohungen erhalten, und das Gebäude war, wie die Zeitung berichtete, mit Aufklebern von Hakenkreuzen und mit aufgesprayten Drohungen wie «Wir wissen, wo Ihr lebt» vandalisiert worden. «Zuviel ist in letzter Zeit geschehen», sagte Carinna Sjoberg, die Sprecherin der Jüdischen Vereinigung von Umea. «Unsere Kinder sollten nicht in einer Welt leben, wo sie sich dessen schämen müssen, was sie sind, doch wir können unmöglich weiter funktionieren, wenn die Leute erschreckt sind.» [TA]