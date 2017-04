Jüdisches Theater wird abgerissen

WARSCHAU

13. April 2017

Arbeiten dürften mehrere Wochen beanspruchen.

Am Grzybowski-Platz in der polnischen Hauptstadt haben die Arbeiten zum Abreissen des 50 Jahre alten Gebäudes begonnen, das bis jetzt das Jüdische Theater beherberg hat. Weil bei den Arbeiten Umweltgesetze zu berücksichtigen sind, könnte der ganze Prozess mehrere Wochen beanspruchen. Die Investoren, die den Gebäudekomplex vor über sechs Jahren gekauft haben, wollen an der Stellen ein neues Bürogebäude sowie ein Hochhaus errichten. Als die Immobilie verkauft wurde, hatte das Theater mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Nach Angaben der Investoren soll es im Neubau Platz für das jiddische Theater geben. Dieses war in den späten 1960er Jahren mit der finanziellen Unterstützung des American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) errichtet worden. Im Juni 2016 schlossen die Investoren das Gebäude und beendeten den Betrieb des Theaters, das nach Angaben des Distriktsbüros des Bauaufsehers zu einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit geworden sei. Das Jüdische Theater gibt derzeit seine Vorstellungen an zwei provisorischen Stätten in Warschau. Das 1950 gegründete Ensemble stellt eine Verbindung zur reichen prae-Holocaust-Kultur der jiddisch sprechenden jüdischen Gemeinde von Polen dar. Das Jüdische Theater von Warschau gibt als einziges Theater im Land Vorstellungen in jiddischer Sprache. Neben dem Warschauer Theater gibt es in ganz Europa mit dem Jüdischen Theater im rumänischen Bukarest nur noch ein anderes Ensemble, das auf jiddisch auftritt. [TA]