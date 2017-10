Jüdisches Strassenfest

RIO DE JANEIRO

27. Oktober 2017

Marcelo Crivella, der Bürgermeister von Rio de Janeiro, gesellte sich den rund 9000 Juden und Nichtjuden zu, die sich am ersten jüdischen Strassenfest der Stadt, «Rio Judaico», beteiligten. Das Fest fand auf einem Platz im Zentrum von Ipanema statt, einem sehr modernen Viertel von Rio, in dem Hunderte von jüdischen Familien leben. Der einen ganzen Tag dauernde Anlass, der in den Medien grosse Aufmerksamkeit fand, stand im Zeichen unter anderem der jüdischen Kultur und Traditionen, einschliesslich Musik, Tanz, Kino, Literatur, Wissenschaft und Küche. «Die Tatsache, dass sich so viele Menschen, die nicht der jüdischen Gemeinde ange-hören, hier versammelt haben, ist eine Demonstration für die Toleranz, die zwischen allen Religionen herrschen muss», sagte Crivella. Er legte im Juli den Grundstein für das lang erwartete Holocaust-Denkmal in Rio de Janeiro. Zwei Monate zuvor sprach er in Rio zu Gunsten Israels vor rund 2000 Menschen während einer Feier am israelischen Unabhängigkeitstag. Auf dem Foto ist Crivella im weissen Hemd zu sehen.