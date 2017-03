Jüdisches Museum wegen Bombendrohung evakuiert

LONDON

2. März 2017

Zur Zeit der Evakuierung befanden sich zwei Schulklassen in den Räumlichkeiten.

Personal und Besucher des Jüdischen Museums von London wurden aus dem Gebäude geschickt, nachdem am Montag ein Anruf mit einer Bombendrohung eingegangen war, wie der «Jewish Chronicle» am Dienstag berichtete. Zur Zeit des Eingangs der Drohung hatten sich zwei besuchende Schulklassen in den Räumlichkeiten des Museums aufgehalten. Die Polizei und die Sicherheitsbeamte fanden bei ihrer Inspektion des Gebäudes keine Explosivstoffe. «Dieser Zwischehnfall unterstreicht die Wichtigkeit unserer Arbeit», sagte Museumsdirektorin Abigail Morris gegenüber der Zeitung. «Jedes Jahr begrüssen wir tausende von Besucher im Museum, einschliesslich rund 20'000 Schüler und Schülerinnen, von denen 95 Prozent nicht jüdisch sind. Wir bekämpfen Vorurteile und Antisemitismus, indem wir Barrieren niederreissen und Brücken bauen», meinte Abigail Morris. Der falsche Alarm kam nur wenige Stunden, nachdem das jüdische Museum von Sydney einen ähnlichen Anruf erhalten hatte. [TA]