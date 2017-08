BASEL

Valerie Wendenburg, 25. August 2017

Ausstellung Neuland



Anlässlich des 120. Jubiläums des ersten Zionistenkongresses in Basel wurde am ver­gangenen Donnerstag im Jüdischen Museum der Schweiz in Basel die Ausstellung «Neuland. Theodor Herzl in der zeitgenössischen Kunst» des Jüdischen Museums der Schweiz und der Israelischen Botschaft feierlich eröffnet. Die Schau widmet sich Herzls Erbe und Charisma aus der Perspektive von zeitgenössischen Künstlern – unter anderem von Israel Herzl, einem Nachkommen Theodor­ Herzls, der an der Vernissage anwesend war. Neben ihm konnte Museumspräsidentin Nadia Guth Biasini namhafte Persönlichkeiten aus der jüdischen Gemeinschaft wie aus der Basler Politik willkommen heissen, so auch den israelischen Botschafter Jacob Keidar. Die Vernissage bot den Auftakt zu den Jubiläumsfeierlichkeiten in Basel, die Ende November mit einer Tagung an der Basler Universität zum Thema «Zionismus» abgeschlossen werden sollen, wie Keidar gegenüber tachles bestätigte.

Bis 10. September. Jüdisches Museum der Schweiz, Kornhausgasse 8, Basel. www.juedisches-museum.ch