Jüdischer Weltkongress prangert wachsenden Antisemitismus an

USA

7. Februar 2017

Die Nordamerika-Sektion der jüdischen Dachorganisation bringt tiefe Sorge über eine Zunahme rassistischer und antisemitischer Vorfälle in den USA. Demokraten machen dafür auch die Trump-Regierung verantwortlich.

Am Montag nahm die in New York angesiedelte Sektion des JüdischenWeltkongress (WJC NA) Stellung zu der wachsenden Zahl rassistischer und judenfeindlicher Vorfälle in den USA während des vergangenen Wochenendes. Unbekannte haben Fenster an der Loop Synagoge in Chicago eingeschlagen und dort, sowie an einer Grundschule in Arizona und U-Bahn-Waggons in New York Hakenkreuz-Schmierereien angebracht (Link).

Die WJC NA-Vorsitzende Evelyn Sommer gab dazu einer tiefen Sorge Ausdruck. Sie dankte zudem den Sicherheitsbehörden in den jeweiligen Orten für deren schnelle Reaktion und rief jüdische Gemeinden zu Wachsamkeit, sowie zu Kooperation mit der Polizei auf.

Im Januar hat eine Serie von Bombendrohungen gegen Dutzende jüdischer Gemeindezentren überall in den USA weithin Sorge ausgelöst (topnews berichtete). Das Weisse Haus hat dazu bislang keine Stellung genommen.

Am Wochenende hat der demokratische Kongress-Abgeordnete Jerrold Nadler aus New York der Trump-Regierung die Verbreitung judenfeindlicher Tendenzen vorgeworfen. Trump und sein Berater Steve Bannon hätten schon während des Wahlkampf antisemitische Klischees und eine weisse, nationalistische Propaganda verbreitet. Derzeit plant die Trump-Regierung im Rahmen einer Neuorganisation der Bekämpfung inländischer Terroristen angeblich die Streichung von radikal-nationalistischen Organisationen, die eine weisse Vorherrschaft in den USA etablieren wollen. Dies löste bei einschlägigen Websites wie «Stormfront» Jubel aus (Link).

Nadler hatte vor acht Tagen spontan an den Demonstrationen am Flughafen JFK gegen den Einreise-Stops für Flüchtlinge und Bürger sieben muslimischer Staaten teilgenommen. Das an der Westküste darüber laufende Gerichtsverfahren soll heute Dienstag mit Anhörungen von Gegnern des Stops und Regierungs-Juristen fortgesetzt werden. [AM]