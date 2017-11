Jüdischer Nobelpreis

NATALIE PORTMAN

10. November 2017

Die in Jerusalem geborene und den USA aufgewachsene Schauspielerin, Regisseurin und soziale Aktivistin Natalie Portman wurde von der Genesis-Stiftung am Dienstag für den sogenannten Jüdischen Nobelpreis nominiert.

Portman hat bereits mehrere renommierte Preise in ihrer Schauspielkarriere gewonnen, darunter einen Oscar für die Rolle als Tänzerin in «Black Swan» (2010). In dem Film «Eine Geschichte von Liebe und Finsternis»(2015), einem Film in hebräischer Sprache, der in Israel gedreht wurde und auf dem Roman des israelischen Schriftstellers Amos Oz basiert, spielte sie auch eine Hauptrolle. Der Genesis-Preis, der ihr im kommenden Juni verliehen werden soll, ist mit einem Preisgeld von einer Million US-Dollar dotiert. Er wird an Menschen vergeben, die die nächste Generation von Juden inspirieren und mit ihrem Engagement für jüdische Werte und das jüdische Volk stehen. Portman verkörpere die wichtigsten Werte des jüdischen Volkes, schrieb die Genesis-Stiftung in ihrer Mitteilung: «Beharrlichkeit und harte Arbeit, das Streben nach Spitzenleistungen, intellektuelle Neugier und der Herzenswunsch, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.» Auf Wunsch der Schauspielerin soll das Preisgeld dem Kampf für Frauenrechte zugute kommen. Es wird an Programme gehen, die sich auf die Förderung der Gleichstellung von Frauen konzentrieren. Die Mittel sollen auch für Zuschüsse an Organisationen verwendet werden, die sich für die Förderung von Bildungschancen, wirtschaftlichen Aufstieg, Gesundheit und Sicherheit von Frauen sowie für die umfassende Beteiligung an der Politikgestaltung und politischen Aktivität engagieren. [AR]