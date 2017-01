Jüdischer Golf-Club lädt die Obamas ein

USA

Als Privatmann kann Barack Obama seine Leidenschaft für das Golf-Spiel freier ausleben. Doch auch dabei spielt die Politik mit. Besonders, wenn es um Israel geht.

Konservative Kritiker haben Barack Obama gerne vorgeworfen, dass er das Golfen dem Regieren vorzieht. Dabei war Obama als Präsident meist mit einem kleinen Kreis von Mitarbeitern und alten Freunden aus Chicago unterwegs. Er hat vorwiegend das Grün auf der Militärbasis Joint Base Andrews in Maryland frequentiert. Aber gelegentlich schwang Obama auf Einladung des Diplomaten Thomas Nides seine Eisen auf dem Platz des exklusiven Country Clubs Woodmont, der ebenfalls unweit von Washington im Gliedstaat Maryland liegt. Und eben dort hat sich in den letzten Wochen ein grosses Drama abgespielt.

Der Club besteht vorwiegend aus jüdischen Mitgliedern. Darunter wollte eine Gruppe den Obamas eine Mitgliedschaft anbieten. Als dieser nach dem Wahlsieg von Donald Trump im UN-Sicherheitsrat auf ein Veto gegen eine Israel-kritische Resolution verzichtet hatte, erreichte die Entrüstung darüber auch das gediegene Clubhaus von Woodmont. Etliche Mitglieder protestierten heftig gegen die Aufnahme von Michelle und Barack Obama in den Club.

Der Disput gelangte rasch in die Medien. Die Washington Post publizierte sogar interne Emails. So schrieb ein Mitglied dem Woodmont-Präsidenten, Obama habe die Existenz Israels gefährdet und sei nicht in dem Club willkommen.

Doch nun scheint der Streit ausgestanden. Zu Wochenbeginn hat der Club die Obamas zu dem Beitritt eingeladen und den Verzicht auf die Einstands-Gebühr von 80'000 Dollar signalisiert. Der Jahresbeitrag liegt bei 9600 Dollar. Auf den ersten Blick merkwürdig an der Geschichte ist der Fakt, dass Obama bislang kein Interesse an einem Beitritt bekundet hat.

Aber er und seine Frau wollen noch einige Jahre in Washington leben, bis ihre jüngere Tochter Sasha dort die Schule abgeschlossen hat. Und die weitläufige Anlage von Woodmont gilt mit Tennisplätzen und einem grossen Pool als erste Adresse unter den Clubs in der Region um die amerikanische Hauptstadt. [AM]