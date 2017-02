Jüdischer Friedhof in Philadelphia geschändet

USA

27. Februar 2017

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage haben Unbekannte in den USA Grabmale auf einem jüdischem Friedhof zerstört.

Eine Woche nach der Schändung von zweihundert Gräbern an einem jüdischen Friedhof in St. Louis, Kansas (topnews berichtete), haben bislang Unbekannte auch die letzten Ruhestätten einer Gemeinde im Norden von Philadelphia verwüstet (vgl. Meldung von heute). Laut Polizeiangaben wurden vermutlich in der Nacht zum Sonntag auf der «Mount Carmel Cemetery» zwischen 75 und 100 Grabsteine umgestossen.



Die lokale Polizei wollte zunächst keine Angaben zu dem Tathintergrund geben und stellte die Vermutung an, betrunkene Teenager könnten verantwortlich sein. Landesweit stellten Aktivisten und Kommentatoren jedoch sofort Zusammenhänge zu den seit dem Wahlsieg von Donald Trump eskalierenden Ausschreitungen nicht nur gegen jüdische, sondern auch muslimische Stätten und Personen an. So forderte das Anne Frank Center USA den Präsidenten Sonntagmittag zu einer Verurteilung von Hass und Vorurteilen im Fernsehen auf (Link).

In Philadelphia hatten Steinwerfer im Dezember und Januar Fenster der Synagoge Menorah Keneseth Chai zertrümmert. In St. Louis hat die von zwei Muslimen in St. Louis gestartete Spendenaktion für die Wiederherstellung des dortigen, jüdischen Friedhofs Chesed Shel Emeth inzwischen über 132'000 Dollar eingebracht. [AM]