Jüdischer Filmschaffender aus Chicago stirbt bei Busunfall

UGANDA

30. Dezember 2016

Produzent des Oscar-Dokumentarfilms «Saving Barbara Sizemore».

David Steiner, 51, der Produzent des Oscar-Dokumentarfilms «Saving Barbara Sizemore» - er handelt von den Bermühungen zur Rettung einer Schule in Chicago – war das einzige Todesopfer bei dem Zusammenstoss vom vergangenen Montag in einem ländlichen Gebiet des afrikanischen Staats Uganda. Sein Sohn Itamar und ein anderer Teenager erlitten Verletzungen. David Steiner befasste sich neben der Filmarbeit mit dem Rabbinestudium. In Uganda filmte er einen Dokumentarfilm über zwei sudanesische Jungen, die sich mit seinem Sohn befreundet hatten, während die beiden Teenager zusammen in Israel zur Schule gingen. Das berichtete die Zeitung Chicago Sun-Times. David war aktiv in der zionistischen Gruppe «Ameinu» und seit seiner Kindheit ein Mitglied von deren Bewegung Habonim Dror. Steiner trug zur Bewegung bei, indem er Schriften voller Gedanken zur Verfügung stellte und sogar Programme, die jüdische Stipendien, israelische Erziehung und soziales Engament für Gerechtigkeit miteinander verbanden. Als Teenager schloss Steiner sich dem landwirtschaftlichen Internat Hakfar Hayarok an und diente 1982 während des Libanonkriegs in der israelischen Armee. Später lernte er an der Filmschule der Universität von Kalifornien in Los Angeles und kehrte nach Chicago zurück, um die Gebäude seines Vaters zu verwalten. Steiner wirkte sodann als Bildungsdirektor der Gemeinde Solel in Highland Park, Illinois, und er studierte Rabbiner, wollte er doch diesen Job am Hebräischen Seminar für die Tauben übernehmen. David Steiner hinterlässt neben dem Sohn David die beiden Töchter Sahar und Maya. Er war verlobt mit Diane Kliebard-Silverberg. [TA]