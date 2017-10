Jüdischer Dachverband kritisiert Polen

HOLOCAUST RESTITUTION

23. Oktober 2017

Die «World Jewish Restitution Organization» nimmt den Entwurf des polnischen Parlaments zur Rückerstattung geraubten Eigentums aus dem Holocaust mit «tiefster Enttäuschung» auf: Die überwältigende Mehrheit von Überlebenden und deren Angehörige würden von Restitution ausgeschlossen.



Seit dem Kollaps des Sowjetimperiums vor fast 30 Jahren diskutiert Polen über die Rückgabe des von den deutschen Besatzern während des Zweiten Weltkrieges geraubten Eigentums polnischer Bürger. Darunter befanden sich nicht zuletzt polnische Juden. Die Nazis haben 90 Prozent der drei Millionen starken Gemeinde ermordet. Doch obwohl jüdische Organisationen und die US-Regierung seit den 1990er Jahren auf eine umfassende Restitutions-Regelung drängen, fehlt eine solche weiterhin.

Nun unternimmt die konservative Regierung der Partei «Recht und Gerechtigkeit» einen neuen Anlauf zu der Rückgabe von Raubgut. Das polnische Justizministerium hat dazu Ende letzte Woche einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Die «World Jewish Restitution Organization» (WJRO) als Vertretung jüdischer Eigentumsansprüche aus dem Holocaust weltweit reagiert darauf mit «tiefster Enttäuschung», wie der WJRO-Vorsitzende Ronald S. Lauder und Geschäftsführer Gideon Taylor am Freitag erklärten.

Lauder und Taylor erinnern an die integrale Bedeutung jüdischer Familien für Polen über viele Jahrhunderte und heben die symbolische Bedeutung geraubten Eigentums als Verbindung zu dieser Geschichte hervor. Sie fordern die polnische Regierung auf, bei der Restitutions-Regelung «faire und gerechte Massstäbe» anzulegen.

Die WJRO kritisiert folgende Elemente des Gesetzesentwurfes: Dieser verlangt von Anspruchsstellern die heutige Staatsbürgerschaft Polens. Anspruchsberechtigte müssten zudem nach dem Krieg im Lande gelebt haben, als die Kommunisten Privateigentum verstaatlicht hatten. Damit werden die ganz überwältigende Mehrheit der Holocaust-Überlebenden und Angehörige von Ermordeten automatisch von Rückerstattungen ausgeschlossen. Daneben kommen als Erben nur Ehegatten und leibliche Kinder und Enkel in Frage.

Weitere Ausschluss-Klauseln betreffen Anteile an Unternehmen und Nachkriegs-Verträge, die vereinzelt Restitution ermöglicht hatten. Obendrein würde das Gesetz nur eine sehr kurze Antragsfrist von einem Jahr erlauben und nur 20 bis 25 Prozent des Wertes geraubter Güter in Form von Geld oder Staatsanleihen auszahlen, so die WJRO.

Der Gesetzesentwurf spricht damit zumindest für einen erheblichen Aufwand polnischer Fachjuristen, jüdische Ansprüche weitest möglich auszuschliessen. [AM]