Jüdischer Coach

JOSE NESTOR PEKERMAN

JACQUES UNGAR, 27. Oktober 2017

Mit einem 1:1-Unentschieden gegen Peru qualifizierte Kolumbien sich bekanntlich in der Finalrunde der Conmebol-Südamerika-Gruppe für die nächstjährige Fussball-WM in Russland. Aus jüdischer Sicht ist dabei zu bemerken, dass das Team vom argentinisch-jüdischen Coach José Nestor Pekerman trainiert wird. Pekerman, dessen Grosseltern aus der Ukraine nach Argentinien eingewandert waren, kam in Villa Dominguez in der argentinischen Provinz Entre Rios zur Welt, eines der wichtigsten Zentren der jüdischen Immigration in das Land. Als Heranwachsender lebte Pekerman im jüdischen Quartier Villa Crespo von Buenos Aires. Pekerman, der früher selber als Mittelfeldspieler in der argentinischen Nationalmannschaft mitgespielt hatte, fungiert seit Januar 2012 als Coach des kolumbianischen Teams. Nach 16-jähriger Absenz des Teams von der Weltmeisterschaft der FIFA führte er das Land 2014 wieder zurück in diesen prestigeträchtigen Wettbewerb. Im Juni 2016 folgte für Kolumbien ein dritter Platz in der in den USA ausgetragenen Copa America. In seinen bis jetzt über fünf Jahren als Coach der «Cafeteros» oder Kaffeemacher, wie die kolumbianischen Kicker vom Volksmund genannt werden, hat Pekerman 70 Spiele der Mannschaft gecoacht und für sie dabei eine erfreulich positive Bilanz bewerkstelligt: 38 Siege, 17 Unentschieden und nur 15 Niederlagen. José Nestor Pekerman ist zum zweiten Mal in Folge wahrscheinlich das einzige jüdische Mitglied eines an der Fussball-WM teilnehmenden Teams.