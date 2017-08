Jüdischer Bürgermeister in der Bredouille

CHARLOTTESVILLE

15. August 2017

Mike Signer übt scharfe Kritik an Donald Trump.



In einem Interview mit CNN attackierte Mike Signer, der jüdische Bürgermeister von Charlottesville in Virginia den amerikanischen Präsidenten Donald Trump in scharfen Worten. «Schaut doch nur, welche Art von Kampagne er führte», sagte der Bürgermeister, der seit Ausbruch der rassistischen Unruhen in seiner Stadt um seine Position nicht zu beneiden ist. Signer rief Menschen aller politischer und religiöser Richtungen dringend auf, die Kräfte zu vereinen und gegen den Rassismus zu kämpfen. Signer verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, dass auch der amerikanische Präsident sich entsprechend verhalten würde. – Am Samstag waren bei einer Kundgebung in Charlottesville bei einer gewalttätigen Kundgebung weisser Rassisten eine 32jährige Frau durch einen Mann mutwillig zu Tode gefahren worden, und 16 weitere Menschen erlitten teils ernsthafte Verletzungen. In jüdischen und liberalen Kreisen der USA wurde vor allem übel vermerkt, dass Präsident Trump auf die Gewalt erstens relativ spät reagierte und zweitens sich bemüssigt fühlte, die Gewalt «auf vielen Seiten» zu verurteilen. Im Programm «Meet the Press» der NBC rief Bürgermeister Signer dazu auf, dass die Zeit für einen «Wendepunkt» gekommen sei. Den Zwischenfall mit dem in die Menge rasenden Auto nannte der demokratische Bürgermeister einen «Terrorakt, bei dem das Fahrzeug als Waffe benutzt wurde». Was die Stadt an jenem Wochenende erlebt habe, sei ein Sturzflug von Fremden gewesen, die versucht hätten, «uns einzuschüchtern». Die Einwohner von Charlottesville würden aber rechtsextremen Gruppen nicht gestatten, ihre Lebensweise zu ändern. [TA]