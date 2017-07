Jüdischer Appell an Premier Netanyahu

BUDAPEST

19. Juli 2017

Gemeindebundspräsident erwartet klare Verurteilung des Antisemitismus.

Andras Heisler, Präsident des Mazsihisz, der Jüdischen Dachorganisation Ungarns, erwartet von dem zu Gast weilenden israelischen Regierungschef Binyamin Netanyahu eine unzweideutige Verurteilung des in dem Land herrschenden Antisemitismus. Netanyahu ist am Montag zu einer viertägigen Visite in Budapest eingetroffen. «Es ist äusserst wichtig für die jüdische Gemeinde in Ungarn, dass der israelische Premierminister während seiner Visite stärkstens jede Form von Hasskampagne oder Hassrede verurteilt», sagte Heisler in einem Interview. «Es ist ebenso wichtig, dass Netanyahu die Bedeutung der Diaspora betont, einschliesslich der jüdischen Diaspora Ungarns.» Netanyahu besucht Ungarn vor dem Hintergrund einer von der Regierung angeführten Kampagne, die darauf abzielte, die flüchtlingsfreundliche Politik des ungarisch-jüdischen PhilanthropenGeorge Soros zu diskreditieren. Ziel von Netanyahus Reise ist es, den derzeit bei über 500 Millionen Dollar liegenden bilateralen Handel zwischen Israel und Ungarn anzukurbeln. Im Vorfeld der Reise sind im Zuge der anti-Soros-Kampagne und der lobenden Worte von Premier Viktor Orban für Miklos Horthy, den antisemitischen Politiker während des Weltkriegs, israelische und jüdische Stimmen zu Gunsten einer Annullierung der Reise laut geworden. Diesem Ansinnen gab Netanyahu nicht statt, doch er kürzte seinen Aufenthalt in der Donaurepublik und wird nun schon am Donnerstag Nachmittag in Jerusalem zurück erwartet. Wahrscheinlich hat das aber nichts zu tun mit der Situation in Ungarn, sondern ist eher auf die ein immer weiteres Ausmass annehmenden polizeilichen Untersuchungen in der so genannten U-Boot-Affäre zurückzuführen. Vor seiner Abreise aus Ungarn wird Netanyahu am Mittwoch noch mit den Führern Ungarns, Polens, der Slowakei und der Tschechischen Republik zusammenkommen und an einem ungarisch-israelischen Business-Forum teilnehmen. Die eingangs erwähnten Forderungen von Gemeindebundspräsident Heisler dürften durch die klaren Worte von Premier Orban gegenüber Premier Netanyahu in Sachen der ungarischen Kooperation mit den Nazis im Krieg zumindest teilweise erfüllt worden sein. [JU]