Die US-amerikanische Schauspielerin Jessica Biel wurde in der TV-Show «Who Do You Think You Are?» mit neuen Informationen über ihre Familiengeschichte überrascht: So erfuhr sie vor laufender Kamera, dass sie jüdische Vorfahren hat. Sie ist die Ururgrossenkelin von Morris und Ottilia Biel, die im Jahr 1888 aus Ungarn (damals Österreich-Ungarn) nach Chicago auswanderten. Die Biels waren jüdisch, wie Jessica Biel nun erfahren hat. Die 35-Jährige reagierte prompt und sagte: «Wow, ich habe diese Einzelheiten über meine Familie noch nie gehört. Das ändert nun alles.» Es sei eine «grosse Sache», über die eigene Familiengeschichte so wenig zu wissen. Jessica Biel ist seit 2012 mit dem Musiker und Schauspieler Justin Timberlake verheiratet, beide haben einen kleinen Sohn. Dieser habe sie inspiriert, sich mehr für ihre eigene Familiengeschichte zu interessieren, so Jessica Biel. «Who Do You Think You Are?» ist eine an das britische Format der BBC unter dem selben Namen angelehnte Serie im US-Fernsehen. Biel wurde als Teenager durch ihre Rolle als «Mary Camden» in der TV-Serie «Eine himmlische Familie» bekannt. Es folgten Filme wie «Eli-zabethtown» (2005), «Eine unmoralische Ehefrau» (2008), «Valentinstag» (2010) oder «Total Recall» (2012).