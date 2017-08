Jüdische Tagesschulen erhöhen Sicherheit

USA

30. August 2017

Kommende Woche beginnt in den USA das neue Schuljahr. Jüdische Lehranstalten verstärken dafür Sicherheitsmassnahmen. Dazu trägt auch der gewalttätige Aufmarsch von Rechtsextremisten in Charlottesville Anfang August bei.

Mit dem Nationalfeiertag «Labor Day» endet der Sommer in den USA am Montag zumindest offiziell. Jungs und Mädchen an jüdischen Lehranstalten müssen sich für das am Dienstag beginnende Schuljahr auf unbequeme Neuerungen einstellen: Vielerorts in den USA haben Tagesschulen Sicherheitsvorkehrungen deutlich verstärkt ( Link).

Ursache sind die Wellen von Bombendrohungen zu Beginn des Jahres, sowie der gewalttätige Aufmarsch von Rechtsextremisten in Charlottesville, Virginia, Anfang Monat. Für die Bombendrohungen wurde zwar inzwischen ein junger Israeli verantwortlich gemacht. Aber seit dem Wahlsieg von Donald Trump nehmen Hakenkreuz-Schmierereien und andere, antisemitische Vorfälle in den USA deutlich zu. Bei den Demonstrationen in Charlottesville hatten Neo-Nazis skandiert: «Die Juden werden uns nicht ersetzen!»

Viele Lehrinstitute haben bereits im Frühjahr neue Überwachungssysteme eingeführt und ihre Zöglinge mit Übungen auf Attacken oder sonstige Notstände eingestellt. Nun folgen Schulen landesweit den Empfehlungen des «Secure Community Network» und haben Evakuierungspläne ausgearbeitet, sowie Kontakte mit lokalen Polizeibehörden hergestellt oder vertieft. Zu den Vorbereitungen gehört auch eine bessere Kommunikation mit Eltern, die im Frühjahr häufig über Social Media von Bombendrohungen gehört hatten und dann in Panik gerieten.

Die neuen Sicherheitsmassnahmen lösen schwierige Diskussionen aus. So könnten Wachleute an Schultüren auf die Kinder einschüchternd wirken. [AM]