Jüdische Sommer-Camps öffnen Tore für Flutopfer

HURRIKAIN «HARVEY»

30. August 2017

In Texas laufen die Rettungsmassnahmen für Betroffene von Hurrikan «Harvey» auf Hochtouren. Auch jüdische Organisationen helfen spontan und auf kreative Weise.





Kurz vor Mitternacht in den USA zeichnete sich an der Golfküste von Texas und Louisiana ein Ende der seit Samstag herrschenden, katastrophalen Regengüsse im Zug des Hurrikans «Harvey» ab. Laut Vorhersagen zieht der Sturm nun rasch in Richtung Nordosten und soll am Wochenende New York und Neuengland mit Regenschauern erreichen.

In der von der schlimmsten Regenkatastrophe der amerikanischen Geschichte am härtesten betroffenen Region um Houston laufen Rettungsmassnahmen derweil auf Hochtouren. Auch die eta 63.000 Juden in der Öl-Metropole greifen dabei zu Selbsthilfe. So eröffnen etliche Sommer-Camps im Landesinneren von Texas nun die Unterkünfte für Flutopfer (Link). Die Camps hatten mit Blick auf den Schulbeginn am nächsten Dienstag bereits geschlossen.

So informierte «Camp Young Judaea-Texas» am Dienstag Mitarbeiter und Alumni per Email, sie könnten zurück in das Lager ausserhalb von Austin kehren, um sich etwas zu erholen und den Fluten zu entkommen. Andere Camp-Organisationen suchen derzeit nach trockenen Räumen in Houston und Umgebung, um zumindest Kinder und Jugendliche aufzunehmen, während die Eltern mit den Aufräumungsarbeiten beginnen.

Der «Forward» hat eine Liste von Hilfsorganisationen für Houstonians jeder Herkunft zusammengestellt: Link. Aus an diese Stellen gesandten Lebensmitteln und anderen Hilfen sollen auch jüdische Familien unterstützt werden. [AM]