Jüdische Proteste gegen Verlegung eines Holocaustdenkmals

ANTWERPEN

9. April 2017

Stadtverwaltung zieht «ruhigeren Platz» für das Mahnmal vor.

Belgische Juden protestierten gegen den einseitigen Beschluss der Stadt Antwerpen, das Haupt-Holocaustdenkmal vom Ort, wo die Opfer zusammegetrieben worden waren, an einer anderen, verkehrsärmeren Teil der Stadt zu verlegen. Das Forum der jüdischen Organisationen der flämischen Region – eine der drei autonomen Einheiten, die zusammen den Staat Belgien ausmachen – veröffentlichte einen Protest gegen den Plan. Der Protest folgte Medienberichten von einem Projekt der Stadt, das Monument von der zentralen Belgielei Avenue zu verlegen. Der neue Standort an der anderen Seite des Hauptparks von Antwerpen sei ein «ruhigerer Platz», wie Bezirksbürgermeister Paul Cordy der Tageszeitung «Gazet van Antwerpen» gegenüber erklärte. Der alljährliche Holocaustgedenktag, den die jüdische Gemeinde in unmittelbarer Nähe des Denkmals organisiert werden deshalb, wie Cordy sagte, den Verkehr weniger beeinflussen. Zudem sei der neue Standport auch näher zum historischen Zentrum der Stadt. Das Forum, das über den Schritt nicht informiert worden ist, betrachtet den neuen Standort dagegen als «inferior», weil er keine historische Verbindung zum Holocaust habe. Damals hätten deutsche und belgische Offiziere tausende von Antwerpener Juden in der Belgielei konzentriert, bevor sie in die Todeslager verfrachtet worden seien. «Das Denkmal dient als Grabstein für tausende von Juden, die deportiert und getötet worden sind, ohne auch nur ein Begräbnis erhalten zu haben», schreibt das Forum. Durch die Verlegung würde das Monument an «historischer, emotionaler und erzieherischer Dimension» verlieren. [TA]