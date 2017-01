Jüdische Proteste gegen «Muslim-Bann»

TRUMP

31. Januar 2017

Akademiker, Bürger und Juristen jüdischer Herkunft sind bei den Protesten gegen den Einreise-Stopp von Donald Trump gegen Muslime und Flüchtlingen aktiv.





Wie von Haaretz vermeldet, wollen Hunderte von Professoren in Jüdischen Studien schriftlich an sämtliche Kongress-Mitglieder in Washington appellieren, um den von Präsident Donald Trump verhängten Einreise-Stop für Bürger muslimischer Staaten und Flüchtlinge aus aller Welt zu aufzuheben (Link).

Das Schreiben soll bereits heute Dienstag oder in naher Zukunft herausgehen. Jüdische Amerikaner sind ohnehin zahlreich an den seit Samstag laufenden Kundgebungen gegen das Edikt präsent (Link). Unter den Demonstranten am Flughafen von San Francisco war der von jüdischen Flüchtlinge aus der Sowjetunion abstammende Google-Gründer Sergey Brin. Daneben treten amerikanische Juden auch als Aktivisten auf. Dazu zählt ist Lee Gelernt, der Leitanwalt der Bürgerrechts-Organisation ACLU gegen die Internierung von einreisenden Muslimen.

Die Organisation hat über das Wochenende Online die enorme Summe von 24 Millionen Dollar an Spenden eingenommen. Die Zahl der ACLU-Mitglieder ist seit Trumps Wahl von 400'000 auf eine Million gesprungen (Link). Die Organisation nimmt ansonsten etwa vier Million Dollar pro Jahr durch Online-Spenden ein (Link).

In Chicago waren Mitglieder der Reform-Gemeinde Om Shalom am Freitag an den Flughafen geeilt, um eine vierköpfige Flüchtlings-Familie aus Syrien zu empfangen. Diese konnte nach monatelangen Überprüfungen durch US-Behörden kurz vor Trumps Aufnahme-Stop vom Freitagabend noch einreisen. Die Gemeinde hatte 60'000 Dollar für die Unterstützung der Familie gesammelt. Tags darauf kehrten zahlreiche Mitglieder von Om Shalon zurück an den Flughafen, um gegen das Edikt zu demonstrieren. Sie waren besonders empört über den Erlass des Stops am Holocaust-Gedenktag. Viele Mitglieder stammen von Nazi-Flüchtlingen oder solchen aus dem Zarenreich ab, die ihr Leben hatten nach Amerika retten können. [AM]