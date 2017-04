MEGHAN MARKLE

Nicole Dreyfus, 21. April 2017

Die Anhänger der englischen Monarchie spekulieren über die mögliche Zukunft der Beziehung von Prinz Harry und Meghan Markle. Im No-vember vergangenen Jahres wurde die Beziehung offiziell. Nun wird auch schon über die Verlobung des 32-jährigen Queen-Enkels mit der 35-jährigen amerikanischen Schauspielerin spekuliert. Markle wurde 1981 in Los Angeles geboren. Sie arbeitet als Model und Schauspielerin, unter anderem in der TV-Serie «Suits», in der sie die Anwaltsgehilfin Rachel Zane spielt. Die Serienfigur Rachel Zane ist jüdisch. Und Meghan selbst? Sie erzählt, dass ihre Mutter Afroamerikanerin und ihr Vater Kaukasier sei. Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Königin eine jüdische Prinzessin überhaupt akzeptieren würde. Nach dem Royal Marriages Act von 1772 hat der Monarch, in diesem Fall also die Monarchin, das Recht, gegen die Heirat eines Familienmitgliedes ihr Veto einzulegen, wenn diese den Status des Königlichen Hauses beschädigen würde. Darüber hinaus gibt es aber keine rechtlichen Einwände gegen eine Heirat mit einer Jüdin. Allerdings wäre in der Thronfolge zu beachten, dass nach dem Act of Settlement von 1701 zumindest die Hochzeit mit einem Katholiken die Anwartschaft auf die Krone ausschliesst. Denn der britische Monarch – oder die britische Monarchin – ist zugleich Oberhaupt der Church of England und muss daher protestantisch sein.