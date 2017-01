Jüdische Parlamentarier wollen Amtseinführung fernbleiben

US-POLITIK

17. Januar 2017

Mit Jerry Nadler und Steve Cohen haben zwei jüdische Demokraten im US-Kongress ihre Teilnahme an der Inauguration von Donald Trump am Freitag abgesagt. Sie wollen damit Solidarität mit ihrem schwarzen Parteifreund John Lewis demonstrieren.

Der Konflikt zwischen Donald Trump und demokratischen Parlamentariern um eine Äusserung des Demokraten John Lewis ist über das lange Wochenende in den USA weiter eskaliert. Am gestrigen Montag beging die Nation den Feiertag zu Ehren des 1968 ermordeten Bürgerrechtlers Martin Luther King, Jr. Der heute 76-jährige Lewis war in den 1960er Jahren mit Dr. King marschiert und von der Polizei in Alabama blutig geschlagen worden. Er vertritt seit Jahrzehnten einen Kongress-Bezirk in beider Heimatstadt Atlanta.

Vergangene Woche hatte Lewis an einem TV-Interview erklärt, dass er Trump nicht als «legitimen Präsidenten» betrachtet: Trumps Sieg sei mit Hilfe Russlands und des FBI zustande gekommen (Link). Trump reagierte darauf mit einer Reihe von Tweets, in denen er Lewis leeres Gerede und die Vernachlässigung seines angeblich von Armut und Kriminalität heimgesuchten Wahlkreises vorwarf. Der Distrikt umfasst jedoch gutbürgerliche Quartiere und Universitäten in dem als «schwarzes Mekka» berühmten und prosperierenden Grossraum Atlanta.

Lewis hat daraufhin seine Teilnahme an Trumps Inauguration als Präsident am Freitag abgesagt. Über as Wochenende haben sich prominente jüdische Exponenten auch auf konservativer Seite mit Lewis solidarisiert und scharfe Kritik an Trump geübt. Die ADL und die Lobby des Reformjudentums gingen ebenfalls auf Distanz zu dem zukünftigen Präsidenten.



Wie rund 20 Demokraten im Kongress wollen die jüdischen Abgeordneten Steve Cohen und Jerry Nadler der Amtseinführung fernbleiben (Link). Nadler vertritt als Repräsentant seit 1992 unter anderem die Upper West Side Manhattans und die grösste Zahl jüdischer Wähler in einem Kongress-Distrikt landesweit.

Dem «Forward» erklärte Nadler, auch er betrachte die Wahl Trumps als fragwürdig. Diese sei durch Russland und das FBI beeinflusst worden. Als Trump dann auch noch mit Lewis eine Ikone der Bürgerrechts-Bewegung attackiert habe, hätte er sich entschlossen, der Inauguration fernzubleiben. Ein legal gewählter Präsident sei Trump trotzdem, so Nadler (Link). [AM]