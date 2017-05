Jüdische Medizinethik populär

STEIN AM RHEIN

31. Mai 2017

Zum vierten Mal hat in Stein am Rhein die internationale Konferenz über jüdische Medizinethik in der Schweiz stattgefunden. In diesem Jahr fokussierte die Konferenz auf das Thema «Unfruchtbarkeit – Schicksal oder Herausforderung?» (tachles berichtete). Diskutiert wurden unter anderem medizinischer Fortschritt, die Halacha und ethische Fragen. An der gut besuchten Konferenz war unter anderem Magen David Adom (MDA) mit einem Stand vertreten. Der Konferenz, die hochkarätige internationale Experten vereinte, folgte ein Schabbatprogramm. Auf dem Foto zu sehen sind Charles Wolf, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe an der Privatklinikgruppe Hirslanden, Daniel Passweg, Leitender Arzt und Chefarztstellvertreter Frauenklinik Maternité Triemli, und David Scheiner von MDA (v.l.n.r.).