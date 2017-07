Jüdische Kritik

Kompliment oder Diffamierung? An dieser Frage scheiden sich seit dem Wochenende die Geister in Amerika. Dabei stehen einige Zeilen in dem Song «The Story of O. J.» auf dem neuen Album «4.44» von Jay-Z zur Diskussion. Der Rapper fragt: «Was ist wichtiger, als Geld in einem Strip-Club zu verschleudern?» und ant-wortet: «Kreditwürdigkeit. Habt ihr euch je gefragt, warum Juden das ganze Eigen-tum in Amerika besitzen? Genau damit.» Die Aussage sorgt für erheblichen Trubel. Lobt Jay-Z hier Sparsamkeit und Kreditwürdigkeit oder bedient er alte, antisemitische Klischees? Wie eine erste Übersicht von Reaktionen auf Buzzfeed zeigt, reagieren auch Fans mit Entrüstung und Enttäuschung. Allerdings hat sich Jay-Z schon vor geraumer Zeit gegen Judenhass ausgesprochen. Diese Debatte hat eine lange und komplizierte Geschichte. Waren Juden und Schwarze in der Bürgerrechtsbewegung Verbündete, so machen Radikale wie der Black Muslim-Exponent Louis Farrakhan angeblich ausbeuterische und gierige Juden für die Not der Afroameri-kaner verantwortlich. Aber nun findet Jay-Z auch jüdische Unterstützer. So erklärt der in Israel geborene Entertainment-Manager Guy Oseary auf Instagram, Jay-Z spreche Juden ein Kompliment aus und damit könne er gut leben. Oseary ist mit Jay-Z persönlich befreundet und Manager der Schauspielerin und Komödiantin Amy Schumer.