Jüdische Gruppierungen in den USA nehmen Sicherheit in die eigenen Hände

NEW YORK

8. März 2017

Aufgrund der zunehmenden antisemitischen Drohungen und Vandalenakte wurde ein nationales jüdisches Sicherheitskomitee gegründet.

Seit Jahresbeginn wurden in den USA 115 Bombendrohungen gegen jüdische Institutionen, insbesondere Gemeindezentren, gezählt, dazu kamen zahlreiche andere antisemitische Übergriffe in insgesamt 37 Staaten. Das neu gegründete Komitee zur Verbesserung der Sicherheit wird von einem früheren hochrangigen Angestellten der Homeland Security geleitet und unterhält enge Verbindungen mit dem FBI und lokalen Gesetzeshütern. Am 3. März trafen sich in diesem Rahmen einige Gemeindevorsteher sowie David Posner, Vizedirektor der Jewish Community Centers Association, mit FBI-Direktor James Comey. Sie hätten nach dieser Sitzung, so ein kurz darauf veröffentlichtes Communiqué, das grösste Vertrauen, dass das FBI jede erdenkliche Massnahme ergreife, um das Problem schnellstmöglich zu lösen. Die jüdischen Gemeinden in den USA ihrerseits geben seit einiger Zeit so viel Geld für Sicherheit aus wie noch nie zuvor und handeln mehr und mehr proaktiv statt reaktiv. Ebenso unterstützen aber auch Politiker und Führer anderer Glaubensgemeinschaften die Bemühungen um verbesserte Sicherheit der jüdischen Gemeinden etwa mit Pressekonferenzen, Briefen, Telefonaktionen und persönlichen Besuchen.

Antireligiöse Attacken in Nordamerika verschonen allerdings auch andere Glaubensausrichtungen nicht, wie jüngste Beispiele von Überfällen auf und Drohungen gegen Moscheen zeigen. Das neu gegründete jüdische Sicherheitskomitee steht deshalb auch sich bedroht fühlenden anderen religiösen Gemeinden mit Rat zur Seite. [TA]