Jüdische Grabsteine neben Nazi-Mordstätte entdeckt

BABI YAR

14. August 2017

An dem berüchtigten Ort wurden ab September 1941 über 150’000 Menschen getötet.



An der gleichen Stätte in Babi Yar bei Kiev, wo die Nazis ab September 1941 zehntausende von Juden ermordet hatten, haben deutsche Truppen dutzende von gestohlenen jüdischen Grabsteinen hingeworfen. Das haben Forscher in der Ukraine festgestellt. Im vergangenen Monat hat das «Babi Yar Holocaust Memorial Center» 50 Grabsteine aus der gleichnamigen Schlucht geborgen, wo die Nazis und lokale Kollaborateure ab September 1941 über 150’000 Menschen, unter ihnen 50’000 Juden, ermordet hatten. «Die Grabsteine sind während des Holocausts aus einem lokalen jüdischen Friedhof entfernt worden. Sie wurden in die gleichen Schluchten geworfen, wo im Holocaust über 150’000 Menschen – Juden. Roma und Ukrainer – ermordet worden sind», sagte Marek Siwiec, ein ehemaliger polnischer Politiker und heute Leiter des Gedenkzentrums, diese Tage über die Entdeckung. Mit einem Mandat der ukrainischen Regierung steht die letztes Jahr gegründete Organisation von Siwiec internationalen Bemühungen vor, der Tragödie von Babi Yar auf eine ihren Dimensionen angepasste Weise zu gedenken. Den jüdischen Opfern wird heute nur durch eine nicht eingezäunte Menorah gedacht, die unweit einer Grube für Industrieabfall steht und regelmässig vandalisiert wird. [TA]