Jüdische Gemeinde hilft syrischer Flüchtlingsfamilie

LONDON

24. Januar 2017

Liberale Synagoge mobilisiert 50000 Pfund für die Neumöblierung einer Wohnung.

Die South London Liberal Synagogue öffnet ihre Tore einer Flüchtlingsfamilie und wandelt eine leer stehende Zweizimmer-Abwartswohnung zu einer Unterkunft für die Neuankömmlinge um. Das wird geschehen, sobald die Synagoge die 50000 Pfund mobilisiert hat, die, wie der «Guardian» berichtet, für die Neumöblierung notwendig sind. Die Synagoge, die zur Liberal-jüdischen Bewegung in Grossbritannien gehört, wird einer von 20 Flüchtlingsfamilien, die sich in ihrer Gegend niederlassen werden, eine Unterkunft offerieren. «Für viele unserer Mitglieder ist dies eine sehr persönliche Angelegenheit», sagte Alice Alphandary, Vorsitzende des Synagogenrats. «Wir als Juden haben in der Vergangenheit von einer Unterkunft profitiert. Nun wollen wir uns revanchieren und dieses Willkommen einer neuen Generation entbieten.» Die Synagoge hat ihrem Projekt den Namen «Abrahams Zelt» verliehen, in Anspielung an den Patriarchen, der sein Heim allen Besuchern öffnete. «Das liberale Judentum ist ein führender Partner in der Kampagne, syrische Flüchtlinge nach Grossbritannien zu bringen», sagte Rabbi Danny Rich, der auf den biblischen Vers hinwies «Du sollst den Fremden lieben, denn Du kennst die Erfahrung, ein Fremder im Lande Ägypten zu sein.» [TA]